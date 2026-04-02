Polski Bałtyk idealnym miejscem na czerwcowy długi weekend. Niebo będzie tam pełne kolorów i kształtów Fot. Andrew Mayovskyy/Shutterstock

Długie weekendy to dla Polaków idealny okres na wyjazdy. Na krótsze wypady wykorzystujemy m.in. Wielkanoc, ale najliczniej wyjeżdżamy w majówkę i Boże Ciało. Zwłaszcza w czerwcu warto wziąć pod uwagę spędzenie czasu nad Bałtykiem. Wszystko za sprawą unikatowego wydarzenia.

Kiedy byłam dzieckiem, nieodłącznym elementem wakacji nad Bałtykiem było puszczanie latawca. Dzięki powiewom wiatru od morza unosił się on wysoko nad ziemią, sprawiając masę frajdy. Jedno z polskich miast doskonale zna tę dziecięcą radość i zmienia ją w niezapomniane wydarzenie. Ze względu na Międzynarodowy Festiwal Latawców warto je odwiedzić właśnie w okresie Bożego Ciała.

Bałtyk będzie pełen kolorów w Boże Ciało. Na niebie pojawią się dziesiątki latawców

Dąbki to niewielkie, ale bardzo urokliwe miejsce nad polskim Bałtykiem. To uzdrowisko jest idealnym miejscem do spacerów piaszczystym brzegiem morza czy podziwiania ptaków. Jednak w Boże Ciało zmieni się w miejsce, które przypadnie do gustu zwłaszcza rodzinom z dziećmi.

Już po raz piąty w Dąbkach (gmina Darłowo) odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Latawców. Przed rokiem wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób z Polski, Niemiec, Włoch, Czech czy Holandii. Dzięki nim na niebie pojawiły się klasyczne latawce, ale i wyjątkowe stwory. Niebo mieniło się kolorami, a tegoroczna edycja ma być jeszcze większa.

"Tegoroczna edycja zapowiada się jeszcze bardziej spektakularnie – będzie więcej latawców, więcej atrakcji i jeszcze więcej niezapomnianych wrażeń" – zapowiadają organizatorzy i mają spore szanse na dotrzymanie tej obietnicy. Tegoroczną edycję zaplanowano bowiem w terminie 4–7 czerwca, czyli idealnie podczas długiego weekendu czerwcowego związanego z Bożym Ciałem. Będzie to zatem dobry powód na wybranie Bałtyku zamiast zagranicznej wycieczki.

Dąbki uroczym miejscem nad polskim morzem. Warto je zwiedzić przed sezonem

Festiwalowi latawców towarzyszyć ma wiele innych wydarzeń. Nie zabraknie tam na pewno warsztatów, które rozbudzą wyobraźnię najmłodszych odwiedzających. Warto jednak pamiętać, że Dąbki i Darłowo mają do zaoferowania znacznie więcej niż tylko jeden doroczny festiwal.

Aktywni turyści mogą skierować się nad jezioro Bukowo. Jest ono odciętą od morza zatoczką, na której królują sporty wodne. Można tam uprawiać surfing, żeglarstwo albo pływać kajakiem. Zbiornik ten od Bałtyku oddziela wąska mierzeja, po której można spacerować, ale i jeździć rowerem. Widoki z pewnością są tego warte.

A gdyby pogoda nie sprzyjała aktywnościom na zewnątrz, czego oczywiście nikomu nie życzymy, to Darłowo ma kilka ciekawych atrakcji związanych z historią regionu. Dzień można spędzić na zwiedzaniu Zamku Książąt Pomorskich. To gotycki zamek wzniesiony w XIV wieku. Inne opcje to wspinaczka na 22-metrową latarnię morską. Ta jest dość niezwykła, bo kwadratowa. Nad polskim brzegiem znacznie powszechniejsze są okrągłe konstrukcje.