Wielkanoc to tradycyjnie okres spędzany na wspólnym świętowaniu w rodzinnym gronie. Jednak z biegiem lat tradycja ta zaczęła się mocno zmieniać. Coraz więcej osób zamiast w Polsce woli spędzać ten czas na zagranicznych wakacjach. W tym roku wg Ryanaira mieliśmy jednego, zdecydowanego faworyta.
Spędzanie Wielkanocy w domu rodzinnym z każdym rokiem staje się coraz mniej popularne. Jak pokazały dane Kiwi.com, w tym roku liczba rezerwacji na świąteczne wyjazdy wzrosła aż o 85 proc. To pokazuje jasno, że Polacy nie chcą kolejnych tradycyjnych obchodów. Zamiast tego wolą wykorzystać przedłużony weekend na zaczerpnięcie słońca i odpoczynek. Jedno i drugie znajdą zwłaszcza w jednym kraju.
Ryanair o ulubionych kierunkach Polaków na Wielkanoc. Włochy nie miały konkurencji
Tym, które kierunki na Wielkanoc wybierają Polacy, podzielił się Ryanair. Ich dane potwierdzają to, co wiedzieliśmy od dawna. Nasi podróżni mają swoich ulubieńców, którzy trzymają się za wszelką cenę. Jednak jeden konkurent właśnie bardzo wyraźnie uciekł całej stawce.
Aż za 42 proc. wielkanocnych rezerwacji Polaków latających z Ryanairem odpowiadają Włochy. To niekwestionowany lider wyjazdów na początku kwietnia. Najchętniej latamy do Mediolanu (26 proc. włoskich rezerwacji), a dopiero drugie miejsce zajął Rzym (11 proc.). Podium uzupełniło Bari z 9-procentowym zainteresowaniem. Zestawienie to nie jest dużą niespodzianką, ponieważ to do Mediolanu loty są najtańsze, a zarazem dostępne z wielu polskich lotnisk.
Drugim najpopularniejszym kierunkiem okazała się Hiszpania. Zaskakuje jednak, że odpowiada ona "tylko" za 22 proc. wszystkich rezerwacji. To właśnie ona wraz z Włochami regularnie walczy o tytuł ulubionego kierunku Polaków, a w Wielkanoc różnica zainteresowania jest wręcz nokautująca. Jeśli chodzi o najpopularniejsze miasta, to najwięcej rezerwacji dotyczy Alicante (26 proc.) i Malagi (19 proc.). To dość oczywiste wybory, bo oferują dużo słońca, a wielu naszych podróżnych ma tam własne mieszkania. Równocześnie niespodzianką jest brak w tym zestawieniu Barcelony.
Zaskoczeniem może być natomiast trzeci najchętniej wybierany kierunek. Wg danych rezerwacyjnych Ryanaira podium niespodziewanie uzupełnia Grecja. Odpowiada ona za 8 proc. wszystkich rezerwacji. Przewoźnik nie zauważył wyraźnego zainteresowania konkretnym miejscem, a od początku wiosny samoloty latają m.in. na Kretę, Rodos i Korfu, a także do Aten.
Mały kraj, który Polacy kochają jak nikt inny. Malta popularniejsza niż Rzym
W czołowej piątce najpopularniejszych miejsc na Wielkanoc znalazły się także Malta z 6 proc. rezerwacji i Francja, którą wybrało 5 proc. podróżnych. Tu jednak warto na dłuższą chwilę zatrzymać się przy pierwszym z tych krajów.
Ze względu na rozmiar trudno porównywać ją do Włoch czy Hiszpanii, bo jej wynik wygląda wówczas mało imponująco. Jednak kiedy porównamy ją z poszczególnymi miastami (ze względu na zajmowane terytorium to bardzo adekwatne), okazuje się, że jest wyborem nr 2 na tegoroczną Wielkanoc. Częściej turyści rezerwowali wyłącznie loty do Mediolanu. Różnica wynosiła 11 proc. do 6 proc. Dla porównania Rzym wybrało 5 proc. podróżnych, a Paryż, Malagę czy Bari po 4 proc. Nie można zatem mieć wątpliwości, że na Malcie po raz kolejny język polski będzie słyszalny na każdym kroku.