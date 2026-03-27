Niebezpieczna pogoda w Chorwacji. Nasza ambasada ostrzega
Pilny alert polskiej ambasady w Chorwacji. Pogoda będzie siać spustoszenie

Chorwacja to jeden z tych krajów, które są wyjątkowo bliskie sercom wielu Polaków. Mamy tam własne domy i mieszkania, dzięki czemu podróże autem zaczynamy tam już w okresie Wielkanocy. Jeżeli planujecie jechać tam w najbliższym czasie, uważajcie na fatalne warunki. Ostrzega przed nimi nawet polska ambasada.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Główny sezon na wyjazdy do Chorwacji to oczywiście okres od czerwca do końca sierpnia. Jednak wiele osób podróżuje tam już na Wielkanoc i majówkę, choć nie jest to typowa alternatywa dla Hiszpanii. Na tydzień przed świętami, pogoda spłatała tam jednak niebezpiecznego figla. W wielu miejscach spadł śnieg, a część regionów została objęta najwyższymi możliwymi ostrzeżeniami. Z powodu warunków zamknięto polską ambasadę w Zagrzebiu.

Chorwacja pokonana przez pogodę. Śnieg zasypał drogi, problemem jest też wiatr

Chorwacki Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny na piątek 27 marca wydał najwyższy, bo czwarty stopień ostrzeżeń przed ekstremalną pogodą. Obowiązują one w żupani zagrzebskiej, a także na Istrii, w Gorskim Kotarze i w Kanale Welebickim. Informację tę przekazała polska ambasada. Dodajmy, że to bardzo popularne miejsca wśród turystów.

"DHMZ ostrzega przez bardzo silnym wiatrem (sięgającym nawet 160 km/h), intensywnymi opadami deszczu i śniegu" – czytamy w komunikacie. Ambasada podkreśla, że sytuacja jest bardzo poważna. "Istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego z powodu powalonych drzew, połamanych gałęzi i latających przedmiotów. Przewiduje się rozległe uszkodzenia konstrukcji, utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w dostawie prądu" – dodała nasza placówka.

Ostrzeżenia pogodowe nie były jedynym komunikatem opublikowanym przez naszą ambasadę. O godzinie 9:00 i chwilę przed godziną 10:00 pojawiły się dwa kolejne wpisy. Poinformowano w nich o zmianach działania placówek w związku z ekstremalną pogodą.

Atak zimy w Chorwacji. Ekstremalne warunki doprowadziły do zamknięcia ambasady Polski

Sytuacja w Chorwacji jest na tyle poważna, że zapadła decyzja o odwołaniu dyżuru konsularnego. "Informujemy, że z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne panujące w północnej Chorwacji dyżur konsularny w Splicie w dniu 28 marca 2026 został odwołany. Najbliższy dyżur odbędzie się 11 kwietnia 2026 r. w Dubrowniku" – przekazano w porannym komunikacie.

Zobacz także

logo
Egipt zamknie sklepy i restauracje o 21:00. Wiadomo, co z turystami
logo
Nie tylko Rodos i Kreta. Tej wyspy w Grecji nie odkryli jeszcze turyści
logo
"Harry Potter" znowu rozgrzał fanów. Lada moment ruszą podróże jego śladami
logo
Pilny komunikat polskiego MSZ. Wstyd, że muszą o tym przypominać
logo
Nowe zasady wjazdu do Japonii dla Polaków. Mogą cię nie wpuścić do samolotu
logo
Setki Polaków utknęły w Szwecji. Ogromne opóźnienia i koczowanie w terminalu

Chwilę później okazało się, że w piątek 27 marca kwestii urzędowych nie uda się załatwić także w Zagrzebiu. Polska ambasada została bowiem zamknięta. "Informujemy, że w związku z ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi panującymi w Zagrzebiu i okolicach w dniu 27 marca 2026 r. Ambasada RP w Zagrzebiu będzie nieczynna" – przekazano chwilę przed godziną 10:00.

W komunikacie dodano także, że w sprawach pilnych z ambasadą można kontaktować się telefonicznie. Dyżurny udzieli pomocy pod numerem +385 1 3000945.

Dobra wiadomość jest taka, że ekstremalne warunki nie powinny utrzymać się długo. Stopniowa poprawa pogody powinna nastąpić już w weekend. Od wtorku miejsce opadów śniegu powinien zająć deszcz. W prognozach widać też osłabienie siły wiatru, dzięki czemu w Chorwacji będzie bezpieczniej.