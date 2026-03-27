Pilny alert polskiej ambasady w Chorwacji. Pogoda będzie siać spustoszenie Fot. Abinieks/Shutterstock

Chorwacja to jeden z tych krajów, które są wyjątkowo bliskie sercom wielu Polaków. Mamy tam własne domy i mieszkania, dzięki czemu podróże autem zaczynamy tam już w okresie Wielkanocy. Jeżeli planujecie jechać tam w najbliższym czasie, uważajcie na fatalne warunki. Ostrzega przed nimi nawet polska ambasada.

Główny sezon na wyjazdy do Chorwacji to oczywiście okres od czerwca do końca sierpnia. Jednak wiele osób podróżuje tam już na Wielkanoc i majówkę, choć nie jest to typowa alternatywa dla Hiszpanii. Na tydzień przed świętami, pogoda spłatała tam jednak niebezpiecznego figla. W wielu miejscach spadł śnieg, a część regionów została objęta najwyższymi możliwymi ostrzeżeniami. Z powodu warunków zamknięto polską ambasadę w Zagrzebiu.

Chorwacja pokonana przez pogodę. Śnieg zasypał drogi, problemem jest też wiatr

Chorwacki Państwowy Instytut Hydrometeorologiczny na piątek 27 marca wydał najwyższy, bo czwarty stopień ostrzeżeń przed ekstremalną pogodą. Obowiązują one w żupani zagrzebskiej, a także na Istrii, w Gorskim Kotarze i w Kanale Welebickim. Informację tę przekazała polska ambasada. Dodajmy, że to bardzo popularne miejsca wśród turystów.

"DHMZ ostrzega przez bardzo silnym wiatrem (sięgającym nawet 160 km/h), intensywnymi opadami deszczu i śniegu" – czytamy w komunikacie. Ambasada podkreśla, że sytuacja jest bardzo poważna. "Istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego z powodu powalonych drzew, połamanych gałęzi i latających przedmiotów. Przewiduje się rozległe uszkodzenia konstrukcji, utrudnienia w ruchu drogowym i przerwy w dostawie prądu" – dodała nasza placówka.

Ostrzeżenia pogodowe nie były jedynym komunikatem opublikowanym przez naszą ambasadę. O godzinie 9:00 i chwilę przed godziną 10:00 pojawiły się dwa kolejne wpisy. Poinformowano w nich o zmianach działania placówek w związku z ekstremalną pogodą.

Atak zimy w Chorwacji. Ekstremalne warunki doprowadziły do zamknięcia ambasady Polski

Sytuacja w Chorwacji jest na tyle poważna, że zapadła decyzja o odwołaniu dyżuru konsularnego. "Informujemy, że z uwagi na bardzo trudne warunki atmosferyczne panujące w północnej Chorwacji dyżur konsularny w Splicie w dniu 28 marca 2026 został odwołany. Najbliższy dyżur odbędzie się 11 kwietnia 2026 r. w Dubrowniku" – przekazano w porannym komunikacie.

Chwilę później okazało się, że w piątek 27 marca kwestii urzędowych nie uda się załatwić także w Zagrzebiu. Polska ambasada została bowiem zamknięta. "Informujemy, że w związku z ekstremalnie trudnymi warunkami pogodowymi panującymi w Zagrzebiu i okolicach w dniu 27 marca 2026 r. Ambasada RP w Zagrzebiu będzie nieczynna" – przekazano chwilę przed godziną 10:00.

W komunikacie dodano także, że w sprawach pilnych z ambasadą można kontaktować się telefonicznie. Dyżurny udzieli pomocy pod numerem +385 1 3000945.