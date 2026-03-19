Sezonowe warzywa i owoce w marcu
Warzywa i owoce, które zjesz sezonowo w marcu Fot. Unsplash.com / @tombrunberg

Marzec to moment, w którym w końcu powoli możemy zacząć żegnać monotonię w kuchni. Choć do letnich zbiorów jeszcze daleko, na straganach pojawiają się już pierwsze nowalijki. W tym miesiącu wciąż też królują nasze rodzime warzywa oraz owoce z wcześniejszych zbiorów, których składniki odżywcze są nam wyjątkowo potrzebne, szczególnie po okresie zimowym.

Marzec daje nam pierwsze obietnice wiosny i powrotu świeżych warzyw oraz owoców do naszego jadłospisu, za których smakiem przez całą zimę zdążyliśmy mocno zatęsknić. Mimo że to jeszcze nie jest ta sama sytuacja co w lecie, kiedy z ogródka można zebrać produkty niemal "do wyboru, do koloru", to warto zorientować się, jakie czekają na nas aktualnie warzywa i owoce sezonowe. Kluczem do sukcesu w marcowej kuchni jest umiejętne łączenie pierwszych nowalijek z wciąż wartościowymi jesiennymi zbiorami, które przetrwały w naszych spiżarniach.

Pierwsze nowalijki – co ląduje w koszyku?

W marcu na targowiskach i w sklepach zaczynają nieśmiało pojawiać się nowalijki. Warto jednak zachować czujność i sprawdzać ich pochodzenie, bo nie wszystko, co zielone, wyrosło w polskiej ziemi. Jeśli szukamy lokalnych smaków, w tym czasie w Polsce dostępne są przede wszystkim:

  • szczypiorek i młody koperek – idealne do twarożku czy ziemniaków, 
  • rzodkiewka i sałata – pierwszy powiew chrupkości w sałatkach,
  • natka pietruszki i rzeżucha – bomby witaminowe, które postawią nas na nogi.

    • Co ciekawe, coraz więcej osób rezygnuje z zakupów w marketach na rzecz własnej, domowej uprawy. Natka pietruszki czy szczypiorek w doniczce na parapecie to najprostszy sposób na świeże zioła bez względu na kapryśną, marcową pogodę. Nie zapominajmy o rzeżusze i domowych kiełkach – to tanie i niezwykle zdrowe uzupełnienie diety, które dostarcza mnóstwa składników odżywczych w czasie przesilenia wiosennego. Pamiętajmy, by nowalijki kupować ze sprawdzonych, lokalnych źródeł, co daje nam większą pewność co do ich jakości i braku nadmiaru chemii.

    Korzeniowa moc i zapasy z jesieni

    Choć wzrok przyciągają zielone liście, w marcu wciąż królują warzywa korzeniowe. To one są teraz najbardziej sycące i najlepiej przechowują wartości odżywcze po zimie. Warto pogrupować je w codziennym menu, by maksymalnie wykorzystać ich potencjał:

  • Baza odpornościowa: Marchew, pietruszka, seler korzeniowy i burak ćwikłowy – są bogate w błonnik i żelazo, wspierają wątrobę i wzmacniają nas po mroźnych miesiącach,
  • Zapomniane smaki: Pasternak, brukiew, czarna rzepa oraz topinambur – to warzywa, które wracają do łask i świetnie nadają się na zupy krem, pieczone frytki czy pasty kanapkowe,
  • Kapuściana rodzina i spółka: Czerwona i włoska kapusta, brukselka oraz dynia (z końcówki sezonu) – to doskonałe źródła witamin, które idealnie komponują się z polską kuchnią,
  • Naturalne antybiotyki: Czosnek, cebula i por – nie muszę tu nic dodawać, bez nich trudno wyobrazić sobie bazę do jakiejkolwiek potrawy.

    • Owocowa spiżarnia – co z deserem?

    Jeśli chodzi o polskie owoce, w marcu sytuacja jest klarowna: korzystamy z jesiennych zapasów. Nasze rodzime jabłka i gruszki wciąż są w doskonałej formie, o ile były odpowiednio przechowywane. Są one najlepszym wyborem, jeśli zależy nam na lokalności i naturalnym smaku.

    Jeżeli jednak czujemy, że potrzebujemy dodatkowego zastrzyku energii, możemy rozejrzeć się za owocami importowanymi. Cytrusy, takie jak cytryny, mandarynki czy bogate w witaminę C kiwi, pomogą domknąć naszą barierę ochronną przed ostatnimi atakami wirusów. Wprowadzenie ich do diety obok naszych jabłek zapewni nam zróżnicowany profil witaminowy, którego organizm domaga się po długiej zimie.

    Warzywa i owoce jako fundament zdrowia

    Należy pamiętać, że warzywa i owoce to nie tylko dodatek do obiadu, ale najważniejszy element naszego jadłospisu. W piramidzie żywieniowej stoją u samej podstawy, a w praktyce powinny zajmować aż połowę naszego talerza przy każdym posiłku.

    Istotne są jednak proporcje, o których często zapominamy: 3/4 dziennej porcji powinny stanowić warzywa, a tylko 1/4 owoce. Dlaczego to takie ważne? Warzywa dostarczają nam niezbędnych minerałów i błonnika przy niskiej zawartości cukru, podczas gdy owoce – choć zdrowe – są źródłem fruktozy. Marzec to idealny moment, by wprowadzić te zasady w życie i wejść w wiosnę z nową energią i lepszym samopoczuciem.