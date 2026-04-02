Karol Nawrocki podpisał ustawę mającą zreformować Państwową Inspekcję Pracy. Decyzja prezydenta wyraźnie nie spodobała się Sławomirowi Mentzenowi. Lider Konfederacji w mocnym wpisie na X wyraził swoją opinię na ten temat. Mentzen uważa, że zmiany będą "kolejnym utrudnieniem prowadzenia biznesu".

W czwartek (2 kwietnia) prezydent Karol Nawrocki podpisał siedem ustaw, w tym dokument o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Projekt zakłada zmianę uprawnień PIP, która ma otrzymać kompetencje pozwalające na przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Ma on kluczowe znaczenie dla odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Projekt zakłada, że od decyzji inspektora będzie można odwołać się do okręgowego inspektora pracy, a później do powszechnego sądu pracy. Wspomniana decyzja inspektora będzie wstrzymana, dopóki nie zapadnie prawomocne orzeczenie (pierwotnie miała ona mieć rygor natychmiastowej wykonalności).

Nawrocki ustawę o reformie PIP podpisał, ale to nie koniec

Nawrocki wskazał, że ta właśnie ustawa dotyka fundamentu relacji między państwem, pracownikiem a pracodawcą.

– To także istotne regulacje wobec niepokojącego ostatnio trendu wzrostu bezrobocia. Ta ustawa ma swoje zdefiniowane cele. Umożliwia uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. Uderza w patologię rynku pracy. Praktyki, które wszyscy znamy – wymuszane umowy śmieciowe, fikcyjne samozatrudnienie, brak stabilności – mówił w swoim oświadczeniu.

Jednocześnie prezydent skierował dwie z siedmiu ustaw, w tym tę o PIP, do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zasugerował, że miał poważne wątpliwości, głównie ze względu na "brak właściwego dialogu społecznego na etapie prac rządowych".

– Po istotnych poprawkach wprowadzonych w trakcie prac parlamentarnych zdecydowałem się tę ustawę podpisać, ale jednocześnie kieruję ją do następczej oceny Trybunału Konstytucyjnego. Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów – zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji – przekazywał.

Mentzen skrytykował decyzję Nawrockiego

Decyzja Karola Nawrockiego dotycząca podpisu pod ustawą o reformie PIP wyraźnie nie spodobała się Sławomirowi Mentzenowi. Lider Konfederacji ocenił ją we wpisie na X. Nawet w Wielki Czwartek nie szczędził gorzkich słów.

"Wielka szkoda, że ku uciesze Lewicy Prezydent podpisał ustawę o reformie PIP. To krok w bardzo złym kierunku, to kolejne utrudnienie prowadzenia biznesu, to kolejne zwiększenie niepewności i niestabilności. Miało być tym razem inaczej, a wyszło jak zawsze. Szkoda" – stwierdził.

Jeśli chodzi o podejście Mentzena do pracowników: w naTemat w listopadzie ubiegłego roku opisywaliśmy, ile płaci za pracę w swojej firmie, która zajmuje się doradztwem prawno-podatkowym. Dla przypomnienia, widełki wynagrodzenia w dostępnej publicznie ofercie wynosiły wówczas 5500-6000 zł brutto miesięcznie, czyli ok. 4100-4420 zł na rękę. Forma zatrudnienia? "Elastyczna", czyli umowa zlecenie.

Już w 2023 roku pisaliśmy, że Związkowa Alternatywa skierowała do PIP pismo o możliwym łamaniu prawa pracy. Zaczęło się od tego, że kancelaria podatkowa Mentzena poinformowała, że szuka pracowników. Szkopuł w tym, że oferty zaczynały się od 1500 zł brutto. Związkowcy dotarli wtedy m.in. do informacji, że w firmie proponuje się stawki między 1800 a 2700 zł brutto za pracę na pół lub trzy czwarte etatu (w ramach umowy zlecenie) na stanowisku asystenta/ki ds. wsparcia IT. Kancelaria Mentzen tłumaczyła jednak "Super Expressowi", że stawki są zgodne z prawem pracy i zależne od wymiaru godzinowego.