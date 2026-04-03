Czego nie można robić w Wielki Piątek? Ścisły post to nie wszystko Fot. De Visu / Shutterstock

Dziś w Kościele katolickim obchodzony jest Wielki Piątek, który jest jednym z najważniejszych dni w całym kalendarzu liturgicznym. Choć nie jest to święto wolne od pracy, wiernych obowiązują wyjątkowo surowe reguły. To właśnie dziś należy zachować post ścisły, ale nie tylko. Czego jeszcze nie można robić?

Wielki Piątek to moment, w którym wierni upamiętniają mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Dzień ten stanowi centralny moment Triduum Paschalnego, wprowadzając chrześcijan w zadumę przed Niedzielą Zmartwychwstania. Surowe reguły mają pomóc w odpowiednim przeżywaniu tego święta.

Duchowy wymiar i obchody Wielkiego Piątku

W świątyniach panuje dziś cisza. Kapłani nie odprawiają tradycyjnych mszy, a jedynie W nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Wieczorem ma za to miejsce Liturgia Męki Pańskiej, na której gromadzą się wierni. Potem następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu z ciemnicy do Grobu Pańskiego upamiętniającego złożenie do grobu ciała Chrystusa.

Budowanie takich grobów w kościołach to silna polska tradycja. Bardzo często pojawiają się w nich symbole narodowe. Duchowni apelują jednak przede wszystkim o głębsze przeżywanie tego wyjątkowego czasu.

– Komercja. Sprowadzanie świąt tylko do tego, żeby spotkać się z rodziną, zjeść obiad, poplotkować, popolitykować i na tym koniec – narzekał w rozmowie z naTemat jeden z księży.

Przyznał, że dla wielu ważniejsze jest "przyniesienie pokarmu do święcenia i poświęcenie go". – Wielka Sobota jest o wiele ważniejsza niż przeżycie pierwszego dnia świąt. To jest przedziwne, takie dziecięce. Jak folklor, zabawa. Same koszyczki są tradycyjne, ale najczęściej w wykonaniu dzieci, też przyjmują dziś taką formę zabawową. Są kolorowe, pełno na nich jakichś naklejanek, są jajka z czekolady, które się roztopią, gdy będzie ciepło. To spłyca te święta – dodał.

Post ścisły w Wielki Piątek. Kogo obowiązują zasady?

Jednym z najważniejszych elementów dzisiejszych obchodów jest odpowiednia dieta. Kodeks Prawa Kanonicznego narzuca wiernym drastyczne ograniczenie spożywanych pokarmów.

"Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post ścisły obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa" – czytamy w tym Kodeksie.

Post ścisły oznacza, że w ciągu dnia można zjeść zaledwie trzy posiłki. Tylko jeden może być zjedzony do syta, a dwa pozostałe pozostają lekkie. Wytyczne wiekowe w tej kwestii prezentują się następująco:

Wstrzemięźliwość od jedzenia mięsa dotyczy osób powyżej 14. roku życia. Ograniczenie liczby posiłków obowiązuje wiernych od 18. do 60. roku życia.

Z tak rygorystycznych obostrzeń zwolnione są osoby chore. Z jadłospisu całkowicie wypadają dziś dania mięsne (z wyjątkiem ryb) i wędliny.

Czego nie robić w Wielki Piątek? Kościół odradza te zachowania

Odmówienie sobie jedzenia to nie wszystko. Zasady na Wielki Piątek obejmują również rozrywkę i obowiązki, które mogłyby zakłócić powagę tego dnia. Kościół zdecydowanie odradza wszelkie formy hucznego świętowania. Unikać należy też:

Jedzenia cukierków, ciast oraz innych słodyczy. Picia napojów procentowych i jakiegokolwiek alkoholu. Słuchania głośnej muzyki oraz imprezowanie. Wybierania się na duże, przedświąteczne zakupy w galeriach.