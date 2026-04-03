Papież Leon XIV wprowadził zmiany w Drodze Krzyżowej w Watykanie.

To będzie pierwsza Droga Krzyżowa w Watykanie za czasów pontyfikatu Leona XIV. Papież wprowadził kilka istotnych zmian do nabożeństw sprawowanych przez swojego poprzednika Franciszka. Dotyczą one m.in. niesienia krzyża czy obmycia nóg. Istotne jest też to, kto układał rozważania.

REKLAMA

Wielki Piątek to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu chrześcijańskim. Tego wieczoru oczy wielu katolików zwrócone są na Koloseum, gdzie odbywa się uroczysta droga krzyżowa z udziałem papieża.

Leon XIV po raz pierwszy przewodniczy obchodom Triduum Paschalnego w Watykanie. Jak się okazuje, kilka rzeczy pozmieniał po swoim poprzedniku. Jak zauważył ks. prof. Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tegoroczna liturgia Wielkiego Tygodnia będzie miała więcej wspólnego z tą za czasów Benedykta XVI czy Jana Pawła II.

REKLAMA

Zmiany wprowadzane przez Leona XIV

Warto dodać, że zmiany było już widać w Wielki Czwartek. Papież powrócił do celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej w Bazylice św. Jana na Lateranie.

Ksiądz Kobyliński w rozmowie z Interią zwrócił uwagę na obrzęd obmycia nóg. Papież Franciszek wybierał osoby z marginesu społecznego: imigrantów, uchodźców, osoby transpłciowe itd., a Leon XIV postawił na innych.

– To był przejaw jego rewolucyjnego podejścia do tego, czym jest chrześcijaństwo, co budziło sprzeciw wielu środowisk konserwatywnych. Papież Leon powraca do bardziej klasycznego ujęcia religii – sam przewodniczył tej liturgii w Bazylice św. Jana na Lateranie, a do obrzędu obmycia nóg wybrał księży diecezji rzymskiej, podkreślając w ten sposób własną troskę o duchowieństwo – tłumaczył duchowny.

REKLAMA

Leon XIV wybrał wyjątkową osobę do rozważań. Ksiądz widzi nawiązanie do wojny

Ponadto papież Leon XIV osobiście będzie niósł krzyż przy wszystkich stacjach. – O wiele ważniejsze jest jednak to, komu powierzył przygotowanie rozważań, które będą odczytywane przy wszystkich stacjach Drogi Krzyżowej – przyznał ks. prof. Andrzej Kobyliński.

To zadanie w tym roku otrzymał włoski franciszkanin Francesco Patton, były kustosz Ziemi Świętej. Zdaniem polskiego kapłana "to najmocniejszy sygnał, jaki papież Leon wysyła w czasie całego Triduum i tegorocznych świąt wielkanocnych", bo "poprzez tę decyzję papież chce przypomnieć o problemie obecnej wojny na Bliskim Wschodzie i pokazać, jak tragiczny jest los chrześcijan, którzy zostali w Ziemi Świętej i są okrutnie prześladowani szczególnie przez władze Izraela".

REKLAMA

Gdzie obejrzeć Drogę Krzyżową z Watykanu?

Te kilka istotnych roszad w organizacji Drogi Krzyżowej będą mogli zobaczyć także polscy obywatele. Transmisja z uroczystej Drogi Krzyżowej z Koloseum rozpocznie się w piątek, 3 kwietnia, o godz. 21:00 na antenie TVP1. Wydarzenie będzie też dostępne online na platformie TVP VOD.