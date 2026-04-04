Chwila nieuwagi na lotnisku ma poważne konsekwencje. W Łodzi skończyło się łagodnie Fot. Joni Hanebutt/Shutterstock

Przebywanie na lotnisku zawsze wiąże się z nerwowością. Część osób boi się latać, inne stresują się możliwością opóźnienia lotu, a jeszcze inne prowadzą nieustanną awanturę z członkami rodziny. W takich okolicznościach o pomyłkę jest bardzo łatwo. Jednak w niektórych przypadkach jeden błąd oznacza utrudnienia dla dziesiątek, a nawet tysięcy pasażerów.

Polskie lotniska lada moment wypełnią się do granic możliwości. Już na Wielkanoc będziemy bardzo chętnie latać do Włoch, Hiszpanii, Grecji czy na Maltę, a przecież to dopiero wstęp do tego, co będzie się działo podczas majówki, długiego weekendu z Bożym Ciałem czy wreszcie wakacji. Dlatego jeżeli w najbliższych dniach lecicie samolotem, nie popełnijcie tego samego błędu co pasażer z lotniska w Łodzi.

Najczęstszy błąd na polskich lotniskach. Chwila nieuwagi i konieczna jest ewakuacja

Prawdziwą plagą na polskich lotniskach są pasażerowie żartownisie, którzy dla "rozluźnienia atmosfery" w momencie nadawania bagażu lub kontroli bezpieczeństwa żartują sobie z posiadania bomby, granatu albo dynamitu w walizkach i plecakach. Takie sytuacje zawsze kończą się interwencją służb, a żartowniś musi liczyć się z zakazem wejścia na pokład.

Jednak na polskich lotniskach jest jeszcze jeden bardzo powszechny błąd. Mimo komunikatów nadawanych w każdym porcie problemem są bagaże pozostawiane bez opieki. O takiej sytuacji poinformował właśnie Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. Tym razem plecak został porzucony na lotnisku w Łodzi.

Czarny plecak leżący na ławce w sektorze przylotów znaleźli strażnicy patrolujący port. Ich reakcja była natychmiastowa. "Na miejsce niezwłocznie skierowano pirotechników z Zespołu Interwencji Specjalnych PSG w Łodzi, którzy wyznaczyli wstępną strefę bezpieczeństwa. Równolegle, w wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka, ustalono osobę mogącą być właścicielem bagażu, która – jak się okazało – opuściła wcześniej teren portu lotniczego" – przekazano w komunikacie.

Porzucony bagaż problemem na lotnisku. Zagapienie się może słono kosztować

W takich sytuacjach służby muszą przypuszczać, że w bagażu znajdują się przedmioty niebezpieczne, w tym m.in. materiały wybuchowe. Stąd zgodnie z procedurami zapadła decyzja o ewakuacji części hali terminala w strefie przylotów. Lotnisko w Łodzi nie jest zbyt duże, stąd tym razem teren musiało opuścić jedynie ok. 30 osób. Na Lotnisku Chopina czy w Katowicach lub Krakowie liczba ewakuowanych liczona jest w setkach.

Ostatecznie po sprawdzeniu bagażu nie znaleziono w nim żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Dodatkowo w trakcie prowadzenia działań zgłosił się mężczyzna, który przyznał się, że plecak należy do niego. Po zakończeniu kontroli ukarano go mandatem. Straż Graniczna nie podała, w jakiej wysokości, ale co do zasady jest to nie więcej niż 500 zł.

Taka kara za nieraz ogromne utrudnienia na lotnisku i duże nerwy wydaje się wręcz śmieszna. Jednak nieuważny pasażer może zapłacić znacznie więcej, jeżeli z powodu ewakuacji wywołanej porzuconym bagażem dojdzie do zakłócenia lotów. Wówczas sprawa może być skierowana do sądu, a tam kary wzrastają do kilkudziesięciu tysięcy złotych.