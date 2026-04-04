Są pierwsze zdjęcia Ziemi z misji Artemis II. Fot. X / NASA

Czekaliśmy na to ponad 50 lat. Kilka dni temu rozpoczęła się misja Artemis II, której celem jest lot wokół Księżyca. Wiadomo już, że załoga pokonała ponad połowę drogi. Tymczasem NASA opublikowała spektakularne zdjęcia Ziemi. Astronauci uchwycili naszą planetę z niezwykłej perspektywy.

Artemis II to pierwsza misja załogowa od czasu historycznego lotu Apollo w 1972 roku. Choć astronauci nie będą spacerować po powierzchni Srebrnego Globu, to mają wykonać lot wokół niego. Przetrą w ten sposób szlak dla przyszłych misji, których celem będzie regularne lądowanie i budowa stałej bazy badawczej.

Rakieta z załogą misji Artemis II oderwała się od ziemi w czwartek 2 kwietnia o godz. 0:35 w nocy. Wiadomo już, że przekroczyli połowę dystansu między Ziemią a Księżycem.

Zdjęcia Ziemi od astronautów z misji Artemis II

Fani kosmicznych misji i nie tylko czekali z wypiekami na twarzy na zdjęcia. NASA właśnie je opublikowała. Naprawdę robią wrażenie.

"Mamy nowe, spektakularne zdjęcia naszej planety w wysokiej rozdzielczości. Widzimy naszą rodzimą planetę jako całość, rozświetloną spektakularnymi odcieniami błękitu i brązu. Zielona zorza polarna rozjaśnia nawet atmosferę. To my, wszyscy razem, obserwujemy, jak nasi astronauci wyruszają w podróż na Księżyc" – napisała agencja.

Fotografie udostępnił także na swoim profilu polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski. "Nasz Dom. Po raz pierwszy od czasów misji Apollo znów widzimy Ziemię z takiej perspektywy. Załoga Artemis II udostępniła wyjątkowe zdjęcia – od ujęcia z wnętrza kapsuły Orion po pełny obraz naszej planety. Dla mnie ogromna inspiracja i ciary na plecach" – napisał na platformie X.

Dlaczego misja Artemis II jest tak ważna?

Jak wyjaśniał Marcin Kusz w naTemat, Artemis II to pierwsza załogowa misja całego programu Artemis, a zarazem pierwszy od czasów Apollo lot NASA z astronautami w rejon Księżyca.

To także debiut ludzi na pokładzie zestawu, który ma stać się fundamentem amerykańskiego powrotu na Srebrny Glob: rakiety Space Launch System, czyli SLS, oraz statku Orion. Sama misja nie zakłada jeszcze lądowania. Jej zadaniem jest sprawdzenie w rzeczywistym locie, jak ten system zachowuje się z załogą na pokładzie podczas wyprawy daleko poza niską orbitę okołoziemską.

Plan NASA zakłada około 10-dniowy lot, w trakcie którego Orion wykona przelot wokół Księżyca i wróci na Ziemię. To właśnie taki profil misji ma dać NASA możliwie dużo danych przed kolejnymi etapami programu.

Misja ma na celu:

sprawdzenie działania systemów podtrzymywania życia, nawigacji, łączności, zasilania, osłony termicznej i procedur bezpieczeństwa podczas lotu z ludźmi na pokładzie; zbadanie warunków pracy załogi w głębszej przestrzeni kosmicznej , znacznie dalej niż podczas misji na niskiej orbicie okołoziemskiej.