Marta i Karol Nawroccy
Tusk, Nawroccy i Kaczyński z życzeniami na Wielkanoc. Każdy przemycił coś jeszcze x.com/@prezydentpl

Z jednej strony nie traćcie wiary w swój kraj, z drugiej strony liczcie na zwycięstwo dobra nad złem. Politycy złożyli narodowi życzenia z okazji Wielkanocy. Nie brakuje w nich ciepła, nadziei, odniesień do znanych pieśni i... haseł wyborczych.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Z okazji Świąt Wielkanocnych politycy z każdej opcji kierują do narodu słowa pełne otuchy, nadziei i ciepła. Niekiedy życzenia te zawierają także dodatkowy, mniej subtelny przekaz, który nie zawsze pasuje do kontekstu najważniejszego święta w chrześcijańskim kalendarzu.

Donald Tusk rozpoczął swoje życzenia od odniesienia do słów znanego dzieła, klasycznej pieśni, którą zna każdy:

– Dziwny jest ten świat. Słowa piosenki Czesława Niemena mogą być mottem dla czasów, w których żyjemy. Już za chwilę, przy świątecznych stołach będziemy komentować zaniepokojeni, czasem wręcz zaskoczeni, kolejne zdarzenia, które potwierdzają aktualność tych słów.

Premier odniósł się też do kryzysu demokracji na świecie i niestabilności, "niedorzeczności" niektórych przywódców:

– Wokół nas, w miejscach najmniej spodziewanych demokracja i porządek zmieniają się w skorumpowane autokracje, a chaos zastępuje umiarkowany ład. Podważane są odwieczne reguły i fundamenty naszej politycznej wspólnoty, a wielcy tego świata zaskakują nas najbardziej niedorzecznymi działaniami.

Premier zakończył swoje życzenia ponownym odniesieniem do dzieła Niemena:

– I dlatego dziś, szczególnie dziś, właśnie w te święta, popatrzmy na siebie i przypomnijmy sobie dalszy ciąg tej piosenki. Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim.

Czego życzą nam politycy na święta? Sukcesu wyborczego ich partii

W komunikacji Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie używane było porównanie rywalizacji z Koalicją Obywatelską do zwycięstwa dobra nad złem. Przeciwnicy polityczni PiS byli określani wręcz jako "ofensywa zła".

W swoich życzeniach na Wielkanoc odniósł się do tego porównania Jarosław Kaczyński. Wprost zasugerował, że "zło" może przegrać w "życiu narodowym":

– Przed nami święta Wielkiej Nocy. Najważniejsze święta chrześcijańskie. Święta zwycięstwa życia nad śmiercią, święta zwycięstwa nadziei nad zwątpieniem. Święta, które powinny budować w nas nadzieję, siłę i wiarę. Wiarę w to, że wszelkie trudności mogą być przełamane, że w naszych rodzinach, w życiu społecznym, w naszym życiu narodowym zło może przegrać, a zwycięstwo odnieść może dobro.

Polityk podkreślił wagę zwycięstwa nad złem, kwitując swoje życzenia:

– Życzę siły, nadziei i zwycięstwa, zwycięstwa dobra nad złem, dobrych, spokojnych, wesołych świąt.

Życzenia złożyła też para prezydencka

W życzeniach pary prezydenckiej kontekstów politycznych znalazło się znacznie mniej. Zaczęły się one od odniesień do liturgii katolickiej:

– Chrystus zmartwychwstał i żyje. Niech ta radosna nowina napełni nadzieją wszystkie polskie domy w naszym kraju i poza jego granicami. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwoży się, przestrasza na cud Jonasza. Alleluja. Słowami tej tradycyjnej pieśni od pokoleń opisujemy najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa, którą rozważamy w tych świątecznych dniach.

Temat dobra i zła również pojawił się w życzeniach pary prezydenckiej, jednak nie został on okraszony dodatkowymi kontekstami "dobra narodowego":

– Głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, wolności nad zniewoleniem i podporządkowaniem. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, radosnych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu chwil wypełnionych spokojem i życzliwością.

Życzenia pary prezydenckiej skwitowane zostały także przywołaniem pogańskiej tradycji wielkanocnej:

– Przepięknych pisanek, smacznych mazurków i mokrego, ale też rozważnego dyngusa.