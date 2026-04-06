Napis "Polonium 210" przerwał zabawę w Wielkanoc. Natychmiast przyjechały służby Fot. Heide Pinkall / shutterstock

Dwóch mężczyzn szukało w ogrodzie pisanek. Zamiast nich znalazło buteleczkę z napisem "Polonium 210".

Dwóch mężczyzn, podczas tradycyjnego w Niemczech poszukiwania pisanek w ogrodzie, znalazło w niedzielę (6 kwietnia) buteleczkę z napisem "Polonium 210". Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Vaihingen an der Enz niedaleko Stuttgartu. Teraz śledztwo przejęło Krajowe Biuro Kryminalne (LKA), które prowadzi dochodzenie we współpracy z Ministerstwem Środowiska – poinformował rzecznik Komendy Policji w Ludwigsburgu.

Polon 210 jest szczególnie niebezpieczny

Polon 210 jest potencjalnie śmiertelną substancją radioaktywną. Straż pożarna oceniła pojemnik i jego zawartość jako autentyczne na podstawie wyglądu i wagi. Jednak wszystkie pomiary w pobliżu pojemnika dały wynik negatywny. Nie stwierdzono radioaktywności. Mężczyźni nie odnieśli żadnych obrażeń – poinformował komendant straży pożarnej Andy Dorroch.

Według policji ministerstwo jest odpowiedzialne za zbadanie zawartości małej plastikowej buteleczki. Ponadto władze muszą ustalić, skąd ona pochodzi i w jaki sposób znalazła się w ogrodzie na obrzeżach gminy liczącej 11 tysięcy mieszkańców.

Polon jest pierwiastkiem chemicznym o wysokiej radiotoksyczności, a zatem bardzo szkodliwym dla zdrowia. Według Federalnego Urzędu Ochrony przed Promieniowaniem (BfS) substancja ta jest szczególnie niebezpieczna podczas wdychania lub gdy zostanie wchłonięta przez skórę przez otwarte rany.

W 2006 roku, w Londynie, po zamachu z użyciem polonu 210, zmarł krytyk przywódcy Kremla Władimira Putina i były oficer służb specjalnych Aleksander Litwinienko.

