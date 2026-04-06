Napis "Polonium 210" przerwał zabawę w Wielkanoc. Natychmiast przyjechały służby
Dwóch mężczyzn szukało w ogrodzie pisanek. Zamiast nich znalazło buteleczkę z napisem "Polonium 210".

Dwóch mężczyzn, podczas tradycyjnego w Niemczech poszukiwania pisanek w ogrodzie, znalazło w niedzielę (6 kwietnia) buteleczkę z napisem "Polonium 210". Zdarzenie miało miejsce w miejscowości Vaihingen an der Enz niedaleko Stuttgartu. Teraz śledztwo przejęło Krajowe Biuro Kryminalne (LKA), które prowadzi dochodzenie we współpracy z Ministerstwem Środowiska – poinformował rzecznik Komendy Policji w Ludwigsburgu.

Polon 210 jest szczególnie niebezpieczny

Polon 210 jest potencjalnie śmiertelną substancją radioaktywną. Straż pożarna oceniła pojemnik i jego zawartość jako autentyczne na podstawie wyglądu i wagi. Jednak wszystkie pomiary w pobliżu pojemnika dały wynik negatywny. Nie stwierdzono radioaktywności. Mężczyźni nie odnieśli żadnych obrażeń – poinformował komendant straży pożarnej Andy Dorroch.

Zobacz także

logo
Orbán na tropie tajnego sabotażu. Reakcja Sikorskiego mówi więcej niż milion słów
logo
Najdłuższy OPP w Polsce już działa. W trakcie można zapomnieć, że mierzy nam prędkość
logo
5 najgorszych miejsc na wakacje 2026. Te kierunki lepiej na razie omijać
logo
Dziwny lis coraz częściej wkracza do naszych miast. Wygląda słodko, ale się nie zbliżaj
logo
Już nie tylko Tusk traci cierpliwość do Trumpa. Meloni też ma go dość
logo
Świąteczne spięcie w Polsacie. Sasin do posła KO: "Przychodzi pan i kłamie"

Według policji ministerstwo jest odpowiedzialne za zbadanie zawartości małej plastikowej buteleczki. Ponadto władze muszą ustalić, skąd ona pochodzi i w jaki sposób znalazła się w ogrodzie na obrzeżach gminy liczącej 11 tysięcy mieszkańców.

Polon jest pierwiastkiem chemicznym o wysokiej radiotoksyczności, a zatem bardzo szkodliwym dla zdrowia. Według Federalnego Urzędu Ochrony przed Promieniowaniem (BfS) substancja ta jest szczególnie niebezpieczna podczas wdychania lub gdy zostanie wchłonięta przez skórę przez otwarte rany.

W 2006 roku, w Londynie, po zamachu z użyciem polonu 210, zmarł krytyk przywódcy Kremla Władimira Putina i były oficer służb specjalnych Aleksander Litwinienko.

Opracowanie: Monika Stefanek, Deutsche Welle