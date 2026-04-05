W programie "Śniadanie Rymanowskiego" na antenie Polsat News doszło dziś do ostrej wymiany zdań między posłem PiS Jackiem Sasinem a Pawłem Bliźniukiem z KO. Politycy spierali się o polskie bezpieczeństwo i obecność wojsk na Bliskim Wschodzie, co zakończyło się oskarżeniami o kłamstwo.

W niedzielnym programie Polsat News "Śniadanie Rymanowskiego", prowadzonym przez Bogdana Rymanowskiego, goście poruszali dzisiaj (w niedzielę, 5 kwietnia) kluczowe kwestie dotyczące przyszłości NATO oraz trwającej wojny na Bliskim Wschodzie wraz z jej następstwami, czyli np. wzrastającymi cenami paliw. Podczas dyskusji doszło jednak do spięcia pomiędzy Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości a Pawłem Bliźniukiem z Koalicji Obywatelskiej. Świąteczna atmosfera w studiu została więc rozwiana... jeżeli w ogóle tam była.

Rozmowa o Trumpie i zagrożeniach dla NATO

Głównym punktem wyjścia dyskusji były niedawne wypowiedzi Donalda Trumpa, który podał w wątpliwość wartość sojuszu NATO. Paweł Bliźniuk podkreślał, że w obliczu takich sygnałów Europa musi intensywniej budować własny potencjał zbrojeniowy dla bezpieczeństwa. Poseł KO wskazał również na wagę funduszy z programu SAFE jako elementu wzmacniającego polski przemysł obronny.

Z taką argumentacją stanowczo nie zgodził się Jacek Sasin. Poseł PiS stwierdził, że "nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych", a sam program SAFE nazwał projektem skrajnie antyamerykańskim. Według Sasina, wykluczenie możliwości zakupów uzbrojenia w USA de facto wypycha Amerykanów poza nawias wspólnej polityki obronnej, co ocenił jako skrajnie niebezpieczne dla Polski. W odpowiedzi Bliźniuk przypomniał, że to przecież Trump nazwał ostatnio sojusz "papierowym tygrysem", sugerując tym samym, że politycy PiS wciąż darzą prezydenta USA zbyt nadmiernym entuzjazmem.

"Pan opowiada głupoty", czyli awantura o wojsko

Największe emocje wywołało jednak stwierdzenie Pawła Bliźniuka, według którego "PiS chce wysłać wojska do Zatoki Perskiej". Ta teza spotkała się z błyskawiczną i bardzo ostrą reakcją Jacka Sasina. Poseł PiS zarzucił swojemu oponentowi kłamstwo, podkreślając, że takie słowa w świąteczną niedzielę są skrajnie nieodpowiedzialne. "Pan opowiada głupoty w tej chwili, mamy świąteczną niedzielę, a pan przychodzi do studia i kłamie" – uciął Sasin.

Do sporu włączyła się doradczyni prezydenta RP Beata Kempa, która stanęła w obronie Karola Nawrockiego. Podkreśliła, że wielokrotnie deklarował on brak zgody na jakąkolwiek interwencję polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie. Kempa oceniła słowa posła KO jako "bardzo niebezpieczny i nieodpowiedzialny zarzut", który nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistych planach obronnych państwa.

Wojna na Bliskim Wschodzie i problem drogich paliw

Poza personalnymi spięciami, politycy dyskutowali o szerszym kontekście konfliktu między USA i Izraelem a Iranem. W studiu wybrzmiało, że za trwające na Bliskim Wschodzie napięcia płacą obecnie wszyscy obywatele, co najwyraźniej widać po wysokich cenach na stacjach paliw. Sytuacja gospodarcza została oceniona jako wyjątkowo trudna – na tyle, że z jej skutków świat może wychodzić nawet latami.