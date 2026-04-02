Hanna Bieluszko walczy o powrót do zdrowia. Pilny apel aktorów

Profil Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie udostępnił ważną wiadomość dla fanów Hanny Bieluszko. Aktorka znana z ról w kulturowych produkcjach i występów na deskach najbardziej znanego teatru w stolicy małopolski zmaga się z chorobą i wymaga kosztownej i intensywnej rehabilitacji.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie udostępnił ważną wiadomość dla fanów twórczości Hanny Bieluszko: – Nie umiemy wyrazić, jak bardzo poruszyła nas wiadomość o tym, co spotkało Hanię. Wiemy jednak jedno, chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by JEJ pomóc.

Wpis odnosi się do ciężkiego stanu zdrowia aktorki, która aktualnie przechodzi rehabilitację po ciężkiej walce z chorobą. Jej sytuacja jest trudna, a droga do zdrowia będzie długa i wymagająca.

Wpis Teatru zwraca uwagę na znaczenie aktorki dla społeczności zbudowanej wokół jednej z najbardziej ikonicznych instytucji kultury w Krakowie: – To ktoś niezwykle ważny dla naszej teatralnej rodziny, osoba pełna serca, dobra i wrażliwości, której dziś przyszło zmierzyć się z bardzo trudną chorobą. (...) Bardzo chcemy, aby Hania do nas wróciła, do naszej codzienności, do naszego teatru, do ludzi, którzy na nią czekają.

Walka o życie wygrana, powrót do sprawności to kolejne, równie trudne wyzwanie

W swoim wpisie aktorzy udostępnili zrzutkę, która została założona za pośrednictwem Fundacji VOTUM. Jej celem jest zebranie 201 900 złotych na wsparcie jej leczenia. Zrzutka rozpoczęła się 2 kwietnia i ma być prowadzona przez 151 dni.

Pieniądze ze zrzutki zostaną przeznaczone na intensywną, specjalistyczną i kosztowną rehabilitację. Profil Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie apeluje do widzów, przyjaciół i innych teatrów o wpłacanie nawet najmniejszych kwot: – Koszty leczenia i rehabilitacji są ogromne, a droga do odzyskania sił będzie długa i wymagająca. (...) Prosimy o każdą możliwą wpłatę, o udostępnianie informacji i o dobre myśli dla Hani. Wierzymy, że razem możemy zrobić bardzo wiele.

Zrzutka podsumowana jest cytatem z monodramu "Siadap czyli artystka z jajami" w reżyserii Macieja Wojtyszko, w którym główną rolę zagrała właśnie Hanna Bieluszko: – Mogliście mnie widzieć w telewizji albo w kinie. W teatrze też zagrałam parę niezłych ról. Ale nie jestem celebrytką! (...) Ja nie nadaję się do celebrycenia, festiwalowania. (...) Po prostu inaczej rozumiem udzielanie się... Ja jestem aktorką.

Najważniejsze role Hanny Bieluszko

Aktorka ukończyła studia na PWST w Krakowie w 1979 roku. Na początku kariery była związana z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi i Teatrem Rozmaitości w Warszawie. Najmocniej kojarzona jest jednak z Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w którym występuje od roku 1992.

Aktorka jeszcze na studiach zainteresowała się kinem. Jej debiut na ekranie miał miejsce w roli studentki w "Barwach ochronnych" w reżyserii Krzysztofa Zanussiego.

Aktorka zagrała w popularnych serialach m.in. w "Barwach Szczęścia" jako Krystyna Złota, w "Na dobre i na złe" jako amazonka Krystyna i Wiesia czy w "M jak miłość" jako doktor Renia Zakrzewska-Nowicka, przyjaciółka Marii Zduńskiej.