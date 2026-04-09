Jakie imię będzie najmodniejsze w 2026 roku? Sztuczna inteligencja ma swój typ Fot. New Africa / Shutterstock

Wybierasz imię dla dziecka? Jeśli nie chcesz, aby twój syn był kolejnym Jasiem, Nikodemem czy Antkiem w przedszkolnej grupie, ten trend jest dla ciebie. Sztuczna inteligencja przeanalizowała tysiące danych i wyłoniła swojego faworyta na 2026 rok. Jest krótkie, eleganckie i robi furorę na świecie.

Wybór imienia dla potomka to jedna z najtrudniejszych decyzji dla przyszłych rodziców. Zależy nam, by brzmiało dumnie, nowocześnie i pasowało do nazwiska. Choć rankingi urzędowe od lat okupują te same, tradycyjne imiona, młode pokolenie szuka czegoś świeżego. Z pomocą przyszła sztuczna inteligencja, która na podstawie gigantycznej bazy danych jaką jest internet wybrała nowy hit.

Zaskakujący wybór AI. To imię zdetronizuje obecnych liderów

Model językowy (bo to naprawdę kryje się pod pojęcie współczesnej "sztucznej inteligencji") po dogłębnej analizie forów internetowych, statystyk urzędowych i trendów z mediów społecznościowych wskazał jednoznacznego zwycięzcę. Według obliczeń algorytmu w 2026 roku serca rodziców podbije Hugo.

Dlaczego akurat to imię? AI "twierdzi", że Hugo to idealna odpowiedź na potrzeby nowoczesnych rodzin. Imię to, choć wciąż kojarzy się z odrobiną luksusu i elitarności, staje się coraz powszechniejsze. Statystyki już teraz pokazują kilkunastoprocentowy wzrost jego popularności, a ten trend dopiero się rozpędza.

Dlaczego Hugo? 3 powody, dla których to imię będzie hitem

Sztuczna inteligencja wskazała konkretne argumenty, dla których to właśnie Hugo podbije porodówki w najbliższych miesiącach:

Zwiastun intelektu: Hugo wywodzi się z języków germańskich i oznacza "bystry umysł", "rozum" lub "duszę". Dla współczesnych rodziców to świetna, pozytywna wróżba na przyszłość. Międzynarodowy sznyt: Jest krótkie, ma mocne, otwarte samogłoski i brzmi świetnie w niemal każdym języku. To gigantyczny atut dla osób planujących podróże. Efekt "nowoczesnego retro": To imię to kwintesencja elegancji, która nie przytłacza. Pasuje zarówno do tradycyjnych (np. Kowalski), jak i nowoczesnych czy zagranicznych nazwisk.

Nie tylko Hugo. Te imiona zyskają na popularności (Ranking 2026)

Jeśli Hugo nie trafia w Twój gust, AI przygotowała zestawienie innych, mocnych trendów na najbliższe lata. Podzielono je na trzy najchętniej wyszukiwane kategorie:

Ponadczasowa klasyka i szlachetność

Leonard – majestatyczne, z siłą lwa w tle. Oskar – synonim dobrego gustu niezmiennie od lat. Fryderyk – powrót do historycznej, dumnej elity.

Krótka forma i witalność (idealne do cyfrowego świata)

Natan – biblijne korzenie w bardzo nowoczesnym, lekkim wydaniu. Borys – krótkie, wyraziste i niezwykle męskie. Tymon – radosna, dynamiczna alternatywa dla Tymoteusza.

Styl Vintage, czyli tradycja z charakterem

Kajetan – wyróżnia się w tłumie, ma silny i zdecydowany charakter. Gustaw – strzał w dziesiątkę dla fanów stabilizacji i mądrości. Milan – słowiańskie korzenie, oznaczające kogoś "miłego", zyskujące na fali miękkości brzmienia.