AI wybrało imiona dla dzieci urodzonych na Wielkanoc. fot. Unsplash.com/Travis Grossen

Współcześnie pytamy AI o prawie wszystko – prosimy nawet o wsparcie przy wyborze idealnego imienia dla dziecka. Przeprowadziliśmy więc taki wirtualny eksperyment. Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze imiona dla dzieci urodzonych w okresie Wielkanocy. Prezentujemy inspiracje dla przyszłych rodziców.

REKLAMA

Polki i Polacy coraz częściej sięgają po poważne, klasycznie brzmiące imiona dla swoich dzieci. W 2025 roku królowały dwa: Zofia i Nikodem. Jest też kilka imion, których raczej warto unikać – np. Napoleon czy Barnaba.

Ciekawym pomysłem wydaje się nadawanie imion nawiązujących do pory roku lub konkretnego okresu, w którym przychodzi na świat nasz potomek, np. nadchodzących świąt wielkanocnych. To element nieco głębszej tradycji: w końcu nasze imieniny często związane były z patronem dnia urodzin. To dlatego dla części Polaków, szczególnie tych silnie związanych z tradycją, są one ważniejsze od samych urodzin.

REKLAMA

Obecnie coraz rzadziej sięgamy po imiona świętych, którzy wspominani są w danym dniu w kalendarzu. Częściej wybieramy zaś propozycje, które kojarzą nam się z danym okresem lub niosą za sobą jakiś specjalny przekaz. Coraz częściej bierzemy też pod uwagę korzystanie z nowoczesnych technologii. W ten sposób możemy dowiedzieć się czegoś więcej o danym imieniu lub otrzymać propozycje, spośród których wybierzemy imię dla dziecka. Tym się właśnie dziś zajmiemy, a pomogą nam w tym najpopularniejsze chatboty AI. Jakie imię nadać dziecku, które urodzi się w okresie wielkanocnym?

REKLAMA

Sprawdźmy, jakie imiona dla dziecka na Wielkanoc wybierze AI

By sprawdzić, co do powiedzenia w kwestii imion dla dziecka ma sztuczna inteligencja, zapytałem AI o pięć imion dla dziewczynki i pięć dla chłopca. Zastrzegłem, że mają to być najlepsze, najładniejsze imiona dla dziecka urodzonego wczesną wiosną, w okresie świąt wielkanocnych. Poprosiłem sztuczną inteligencję o krótkie uzasadnienie i dodałem, że nie musi ograniczać się do imion konwencjonalnych.

Sprawdziłem, co na temat wyboru imienia dla dziecka urodzonego przed lub po Wielkanocy mają do powiedzenia cztery popularne modele AI: Chat GPT, Gemini, Claude i DeepSeek. Wskazały najlepsze propozycje, a my w następnym etapie sprawdzimy, czy któreś imiona sugerowane przez sztuczną inteligencję się powielają.

REKLAMA

ChatGPT zaproponował najlepsze imiona dla dzieci urodzonych w okresie Wielkanocy

Oto najlepsze imiona dla dziewczynki urodzonej na Wielkanoc, które zaproponował ChatGPT:

Lilia – kojarzy się z kwitnącymi kwiatami i niewinnością. Wioleta – symbolizuje wiosenne kwiaty i świeżość natury. Zuzanna – tradycyjnie związana z czystością i świeżym początkiem. Aurora – jak poranna rosa i nowy, jasny dzień wiosny. Jaja – niekonwencjonalne, zabawne, nawiązujące do Wielkanocy i odradzającego się życia.

Model AI wskazał następujące imiona jako najlepsze dla chłopca, który przyjdzie na świat w okresie wielkanocnym:

Kacper – tradycyjne, a jednocześnie kojarzy się z radością i świętami. Florian – nawiązanie do kwiatów i zieleni wiosny. Oskar – jasne, wesołe imię, symbolizujące energię budzącej się przyrody. Paschal – bezpośrednie odniesienie do Wielkanocy (Pascha). Robin – jak wiosenny ptak zwiastujący nowe życie.

Gemini wskazuje imiona dla dzieci urodzonych na Wielkanoc

Oto najlepsze imiona dla dziewczynki według Gemini:

Maja – kojarzy się z majową świeżością i radosnym rozkwitem natury, choć pasuje do całej wczesnej wiosny. Anastazja – imię pochodzenia greckiego, które dosłownie oznacza "zmartwychwstanie", co stanowi bezpośrednie nawiązanie do Świąt Wielkanocnych. Lilia – symbol czystości i nadziei, a także kwiat nierozerwalnie związany z wielkanocną estetyką. Gaja – odnosi się do Matki Ziemi, która w tym okresie budzi się z zimowego snu, tętniąc nowym życiem. Wiera – krótkie, dźwięczne imię oznaczające "wiarę", co pięknie koresponduje z duchowym wymiarem wiosennych świąt.

REKLAMA

Model językowy wybrał pięć najlepszych imion dla chłopców urodzonych w okresie wielkanocnym:

Julian – imię brzmiące promiennie i świetliście, przywodzące na myśl pierwsze, mocniejsze promienie wiosennego słońca. Pascal – wywodzi się od łacińskiego słowa Pascha, oznaczającego Wielkanoc, co czyni je najbardziej tematycznym wyborem z możliwych. Kajtek (Kajetan) – kojarzy się z powracającymi z ciepłych krajów bocianami, które w Polsce są symbolem nadchodzącej wiosny. Oliwier – nawiązuje do gałązki oliwnej, symbolu pokoju i odradzającej się zieleni. Jan – klasyczne imię oznaczające "Bóg jest łaskawy", często wybierane dla dzieci rodzących się w okresie wielkanocnej radości.

REKLAMA

Claude pomaga w wyborze wielkanocnych imion dla dzieci

Claude wskazał następujące imiona jako idealne dla dziewczynki, która urodzi się w okresie Wielkanocy:

Aurora – brzmi jak świt, a wiosna to właśnie przebudzenie i nowe światło po długiej zimie. Maja – klasyczne imię wiosenne, kojarzące się z kwitnieniem, ciepłem i odradzającą się przyrodą. Irys – od kwiatu irysa, jednego z pierwszych zwiastunów wiosny, a zarazem imię pełne elegancji. Wiera (Vera) – wielkanocne skojarzenia z wiarą, nadzieją i odrodzeniem nadają mu głębi i piękna. Zofia – imię dnia jej wspomnienia pada blisko Wielkanocy, a w tradycji ludowej "Zofia sadzi w ogrodzie" oznacza nadejście prawdziwej wiosny.

REKLAMA

A to pięć najlepszych imion dla chłopca:

Aleksander – imię zwycięzcy, a Wielkanoc to przecież triumf i zwycięstwo nad zimą i ciemnością. Leon – mocne, słoneczne, kojarzy się z siłą, która budzi się wraz z wiosennym słońcem. Fabian – rzadkie i wyjątkowe, ma w sobie lekkość i świeżość, jak pierwsze wiosenne powiewy. Wit – krótkie, dźwięczne, a Święty Wit patronuje radości i życiu, które wiosną dosłownie kiełkuje wszędzie. Emilian – ma w sobie ciepło i łagodność, które kojarzą się z pierwszymi naprawdę ciepłymi dniami po zimie.

DeepSeek wybrał idealne imiona dla dzieci urodzonych na Wielkanoc

Kolejnym modelem językowym, któremu zadałem to pytanie, jest DeepSeek. Oto pięć najlepszych imion dla dziewczynki urodzonej w okresie wielkanocnym, które wskazał:

REKLAMA

Liliana – nawiązuje do lilii, symbolu czystości i Zmartwychwstania, które królują w wielkanocnej dekoracji. Aurora – to imię zwiastuje świt, poranek i pierwsze promienie słońca, które po zimie budzą przyrodę do życia. Flora – bezpośrednio odsyła do budzącej się do życia roślinności, kwiatów i zieleni, które są esencją wczesnej wiosny. Paschalis – żeńska odmiana imienia oznaczającego "związany z Paschą (Wielkanocą)", co idealnie podkreśla czas narodzin. Radosława – wyraża radość i wiosenną euforię towarzyszącą zarówno budzącej się naturze, jak i świątecznej atmosferze.

REKLAMA

Najlepsze imiona dla chłopca:

Leon – kojarzy się ze zwiastunem wiosny, ale przede wszystkim z siłą słońca, które po zimie staje się coraz mocniejsze. Feliks – oznacza "szczęśliwy", doskonale oddaje radosny, pogodny nastrój Świąt Wielkanocnych i budzącej się do życia natury. Jarema – wywodzi się od słowa "jar" (wiosna), dosłownie oznacza "urodzony wiosną" i niesie energię kiełkującej przyrody. Anastazy – pochodzi od greckiego anastasis oznaczającego "zmartwychwstanie", co jest centralnym przesłaniem Wielkanocy. Gałązka – niekonwencjonalne, ale pięknie oddaje wiosenną delikatność, świeżość i młodość pączków pojawiających się na drzewach w tym okresie.

REKLAMA

Najlepsze imię dla dziecka na Wielkanoc wskazane przez AI

Imiona dla dziewczynki, które wskazało najwięcej modeli, to Aurora i Lilia lub Liliana. Na drugim miejscu pod względem występowania w naszym eksperymencie są imiona Maja i Wiera.

W przypadku imion dla chłopca czatboty były nieco mniej zgodne. Claude i DeepSeek wskazały na imię Leon jako idealny wybór na Wielkanoc. ChatGPT i Gemini zasugerowały imię Paschal lub Pascal. Warto zwrócić uwagę, że DeepSeek sugerował też żeńską wersję tego imienia, czyli Paschalis.

Niektóre modele zbyt dosłownie potraktowały "niekonwencjonalność". Wcześniej wspomniane Paschalis jest w zasadzie niespotykane w naszym kraju. I choć warto docenić niektóre propozycje – np. pięknie brzmiące Irys, niekonwencjonalny wariant Anastazy, czy staropolskie Jarema – część lepiej będzie spisać na straty.

REKLAMA