Współcześnie pytamy AI o prawie wszystko – prosimy nawet o wsparcie przy wyborze idealnego imienia dla dziecka. Przeprowadziliśmy więc taki wirtualny eksperyment. Sztuczna inteligencja wybrała najlepsze imiona dla dzieci urodzonych w okresie Wielkanocy. Prezentujemy inspiracje dla przyszłych rodziców.
Polki i Polacy coraz częściej sięgają po poważne, klasycznie brzmiące imiona dla swoich dzieci. W 2025 roku królowały dwa: Zofia i Nikodem. Jest też kilka imion, których raczej warto unikać – np. Napoleon czy Barnaba.
Ciekawym pomysłem wydaje się nadawanie imion nawiązujących do pory roku lub konkretnego okresu, w którym przychodzi na świat nasz potomek, np. nadchodzących świąt wielkanocnych. To element nieco głębszej tradycji: w końcu nasze imieniny często związane były z patronem dnia urodzin. To dlatego dla części Polaków, szczególnie tych silnie związanych z tradycją, są one ważniejsze od samych urodzin.
Obecnie coraz rzadziej sięgamy po imiona świętych, którzy wspominani są w danym dniu w kalendarzu. Częściej wybieramy zaś propozycje, które kojarzą nam się z danym okresem lub niosą za sobą jakiś specjalny przekaz. Coraz częściej bierzemy też pod uwagę korzystanie z nowoczesnych technologii. W ten sposób możemy dowiedzieć się czegoś więcej o danym imieniu lub otrzymać propozycje, spośród których wybierzemy imię dla dziecka. Tym się właśnie dziś zajmiemy, a pomogą nam w tym najpopularniejsze chatboty AI. Jakie imię nadać dziecku, które urodzi się w okresie wielkanocnym?
Sprawdźmy, jakie imiona dla dziecka na Wielkanoc wybierze AI
By sprawdzić, co do powiedzenia w kwestii imion dla dziecka ma sztuczna inteligencja, zapytałem AI o pięć imion dla dziewczynki i pięć dla chłopca. Zastrzegłem, że mają to być najlepsze, najładniejsze imiona dla dziecka urodzonego wczesną wiosną, w okresie świąt wielkanocnych. Poprosiłem sztuczną inteligencję o krótkie uzasadnienie i dodałem, że nie musi ograniczać się do imion konwencjonalnych.
Sprawdziłem, co na temat wyboru imienia dla dziecka urodzonego przed lub po Wielkanocy mają do powiedzenia cztery popularne modele AI: Chat GPT, Gemini, Claude i DeepSeek. Wskazały najlepsze propozycje, a my w następnym etapie sprawdzimy, czy któreś imiona sugerowane przez sztuczną inteligencję się powielają.
ChatGPT zaproponował najlepsze imiona dla dzieci urodzonych w okresie Wielkanocy
Oto najlepsze imiona dla dziewczynki urodzonej na Wielkanoc, które zaproponował ChatGPT:
Model AI wskazał następujące imiona jako najlepsze dla chłopca, który przyjdzie na świat w okresie wielkanocnym:
Gemini wskazuje imiona dla dzieci urodzonych na Wielkanoc
Oto najlepsze imiona dla dziewczynki według Gemini:
Model językowy wybrał pięć najlepszych imion dla chłopców urodzonych w okresie wielkanocnym:
Claude pomaga w wyborze wielkanocnych imion dla dzieci
Claude wskazał następujące imiona jako idealne dla dziewczynki, która urodzi się w okresie Wielkanocy:
A to pięć najlepszych imion dla chłopca:
DeepSeek wybrał idealne imiona dla dzieci urodzonych na Wielkanoc
Kolejnym modelem językowym, któremu zadałem to pytanie, jest DeepSeek. Oto pięć najlepszych imion dla dziewczynki urodzonej w okresie wielkanocnym, które wskazał:
Najlepsze imiona dla chłopca:
Najlepsze imię dla dziecka na Wielkanoc wskazane przez AI
Imiona dla dziewczynki, które wskazało najwięcej modeli, to Aurora i Lilia lub Liliana. Na drugim miejscu pod względem występowania w naszym eksperymencie są imiona Maja i Wiera.
W przypadku imion dla chłopca czatboty były nieco mniej zgodne. Claude i DeepSeek wskazały na imię Leon jako idealny wybór na Wielkanoc. ChatGPT i Gemini zasugerowały imię Paschal lub Pascal. Warto zwrócić uwagę, że DeepSeek sugerował też żeńską wersję tego imienia, czyli Paschalis.
Niektóre modele zbyt dosłownie potraktowały "niekonwencjonalność". Wcześniej wspomniane Paschalis jest w zasadzie niespotykane w naszym kraju. I choć warto docenić niektóre propozycje – np. pięknie brzmiące Irys, niekonwencjonalny wariant Anastazy, czy staropolskie Jarema – część lepiej będzie spisać na straty.
Powiedzmy sobie wprost – nazwanie dziecka Jaja lub Gałązka mogłoby kojarzyć się z czymś kuriozalnym, wręcz ośmieszającym. Być może kiedyś nadejdzie moda na tego typu imiona, ale to chyba jeszcze nie ten czas.