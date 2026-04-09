W najnowszej edycji znanego programu do zgarnięcia są darmowe bilety na podróż po Europie

Zbliża się lato, a wraz z nim wakacyjne wyjazdy. Dla wielu osób urlop oznacza dodatkowe koszty. Jednak nie dla wszystkich. Młodzi podróżni mogą jak co roku wystartować w unijnym programie, w którym do zdobycia są darmowe bilety na podróż po Europie. Aplikacje już ruszyły, dlatego ze zgłoszeniem trzeba się pospieszyć.

Program DiscoverEU nie jest nowością, a jednak wywołuje duże emocje. W 2026 roku oferuje on ponad 40 tys. bezpłatnych biletów kolejowych na podróże dla młodych mieszkańców Unii Europejskiej. Bilety rozdaje Komisja Europejska, która zarządza programem DiscoverEU w ramach szerszej inicjatywy Erasmus+, programu znanego z wymian studenckich na zagranicznych uniwersytetach.

Darmowe bilety kolejowe na podróż po Europie. Co trzeba zrobić?

Program DiscoverEU skierowany jest do osób, które w 2026 roku kończą 18 lat. W obecnej, wiosennej rundzie mogą wziąć udział osoby urodzone między 1 lipca 2007 a 30 czerwca 2008. Zgłoszenia przyjmowane są online przez Europejski Portal Młodzieżowy.

Aby wziąć udział, należy wypełnić quiz wiedzy o Unii Europejskiej. O zwycięstwie decyduje m.in. poprawność odpowiedzi. Jednak przeważający głos ma pytanie ostatnie, szacunkowe. Trzeba w nim podać konkretną liczbę – na przykład oszacować, ilu młodych ludzi z danej rundy urodziło się w konkretnym miesiącu lub ile osób ogółem złoży wniosek.

Co ważne, z aplikacjami trzeba się pospieszyć. Zgłoszenia w wiosennej rundzie konkursu można przesyłać do 22 kwietnia do godziny 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Dowolna trasa. Tydzień darmowego podróżowania po Europie

Wybrani laureaci otrzymają bilety kolejowe (Travel Pass), które pozwalają na podróżowanie pociągami po Europie przez określony czas. Standardowo można wybrać 7 dni podróży pociągiem w ramach jednego miesiąca.

W ramach DiscoverEU można dojechać praktycznie w każdy zakątek Europy. Do najpopularniejszych wyborów należy tzw. city trip, czyli podróż po europejskich miastach. Dzięki pociągom dużej prędkości możliwe jest odwiedzenie kilku różnych miast w krótkim czasie, na przykład Paryża, Amsterdamu, Berlina czy Pragi.

A osoby, które wolą skupić się na jednym regionie, mogą zdecydować się na zwiedzanie kilku miejscowości w obrębie jednego państwa. Wszystko dlatego, że Travel Pass obejmuje także pociągi regionalne. Jeżeli zdecydujemy się na podróż po Włoszech, między miastami, takimi jak Rzym, Florencja i Wenecja, przemieścimy się pociągami Trenitalia.