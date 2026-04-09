Nowi sędziowie już w budynku TK. Youtube.com/TVP Info

Sześcioro nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w czwartek (9 kwietnia) złożyło ślubowanie w Sejmie. Następnie przyjechali do siedziby Trybunału. Ani w Sejmie, ani w budynku TK nie było Karola Nawrockiego. Pod gmachem zgromadził się za to tłum ludzi i policja.

W czwartek, 9 kwietnia, sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego złożyło ślubowanie w Sali Kolumnowej w Sejmie. Następnie sędziowie dostarczyli akty ślubowania do Kancelarii Prezydenta i wygłosili krótkie wspólne oświadczenie.

Później Magdalena Bentkowska, Dariusz Szostek, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska, Maciej Taborowski i Marcin Dziurda wybrali się bezpośrednio do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.

Przed budynkiem TK na sędziów czekał tłum. Zgromadzili się tam zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy nowych sędziów. Część protestujących, jak relacjonowali dziennikarze TVN24, czekała, by ich przywitać, z kolei pozostali mieli ze sobą transparenty o treści np. "Trybunał Konstytucyjny i Karol Nawrocki ostoją demokracji" oraz "Precz z komuną".

Już wcześniej wspominano także, że w gotowości będzie policja. Funkcjonariusze stworzyli kordon przed bramą wjazdową. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański mówił wcześniej na antenie Polskiego Radia 24, że "niewykluczone jest działanie prewencyjne policji".

– Naszym obowiązkiem jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania obowiązków sędziowskich. Podlegamy wyłącznie Konstytucji. Mamy zgodnie z rotą ślubowania służyć wiernie narodowi, stać na straży Konstytucji, a powierzone nam obowiązki wykonywać bezstronnie i z najwyższą starannością. Umożliwienie wypowiedzenia tej roty w uroczystej formie to obowiązek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wobec nas, lecz wobec narodu – mówił nowy sędzia TK Krystian Markiewicz w oświadczeniu przed siedzibą Kancelarii Prezydenta.

Uroczystość ślubowania nowych sędziów TK odbyła się w Sejmie w czwartek, 9 kwietnia. Pojawiła się na nim cała szóstka, tj. Magdalena Bentkowska, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Dariusz Szostek i Maciej Taborowski – także tych dwoje, których wcześniej Karol Nawrocki zaprosił do Pałacu Prezydenckiego.

Sędziowie złożyli ślubowanie wobec prezydenta, choć bez jego obecności: głowa państwa dostała zaproszenie na wydarzenie, ale się na nim nie pojawiła. W gmachu pojawili się także marszałkowie Sejmu i Senatu, Włodzimierz Czarzasty i Małgorzata Kidawa-Błońska, oraz wicemarszałkowie. Obecny był też notariusz.

Następnie sędziowie udali się do biura podawczego Kancelarii Prezydenta, gdzie złożyli pisemne akty ślubowania. Później wydali wspólne oświadczenie, którego fragment przytoczyliśmy powyżej. Sędzia TK Krystian Markiewicz mówił również:

– Prawo musi porządkować sytuację w państwie. Obejmujemy urzędy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, gotowi wykonywać wszystkie zadania, które przed nami stoją. Z szacunkiem dla Konstytucji i obywateli, których ma ona chronić.