Ślubowanie sędziów TK bez Nawrockiego.

Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego mają przyjąć ślubowanie w Sejmie. Wcześniej tylko dwoje z sześciorga prezydent RP zaprosił do Pałacu, aby tam ślubowali. Teraz ma to zrobić pozostała czwórka. Sprawa wywołuje ogromne emocje na arenie politycznej. Najprawdopodobniej po dzisiejszych uroczystościach sędziowie udadzą się do TK. Wiceszef MSWiA Tomasz Szymański wspomina o udziale policji.

W połowie marca Sejm wybrał sześcioro sędziów TK. Jednak kilka tygodni później prezydent odebrał ślubowanie tylko od dwójki: Magdaleny Bentkowskiej oraz Dariusza Szostka.

Teraz dla pozostałej czwórki ślubowanie postanowiono zorganizować w Sejmie. Prezes NRA mec. Przemysław Rosati w "Rozmowie naTemat" tłumaczył, że argumenty o konieczności fizycznego złożenia ślubowania przed prezydentem nie mają podstaw prawnych.

Zupełnie odmiennego zdania jest natomiast Kancelaria Prezydenta. Szef KPRP Zbigniew Bogucki wydał nawet w tej sprawie długie oświadczenie.

Ślubowanie sędziów TK i udział policji

Mimo politycznej burzy ślubowanie ma się odbyć 9 kwietnia o godz. 12:30 w Sali Kolumnowej Sejmu. Mają w nim wziąć udział między innymi marszałkowie: Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu sejmowej uroczystości nowi sędziowie udadzą się bezpośrednio do siedziby Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Szymański został zapytany na antenie Polskiego Radia 24, czy sędziom w tej drodze będzie towarzyszyła policja.

– Niewykluczone jest działanie prewencyjne policji – przyznał. Gdy padło też pytanie, "jakie są granice jurysdykcji policji w Trybunale Konstytucyjnym", odpowiedział: – Chodzi głównie o zabezpieczenie całej sytuacji.

– Na pewno są plany wobec tego, ale plany mają to do siebie, że też ich się nie zdradza. Działania operacyjne policji, nawet w przypadku umożliwienia wejścia legalnie wybranym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, również są. To jest prawo i wiedza operacyjna, tak zwana kuchnia pracy służb – dodał.

Nowi sędziowie wejdą do TK w asyście policji i prokuratury?

Ostatnio o tym samym mówił Marcin Kierwiński. Zapytany przez Konrada Piaseckiego, czy wyobraża sobie scenariusz, że pozostała czwórka sędziów wybranych do TK wchodzi do Trybunału w asyście policji i prokuratury, odpowiedział: tak.

– Mogę sobie wyobrazić taki scenariusz, nie chcę przesądzać, czy to policja, czy prokuratura, ale że osoby łamiące prawo, w tym przypadku te, które uniemożliwiają tym sędziom podjęcie normalnej pracy, będą musiały się ugiąć pod majestatem państwa – stwierdził Kierwiński. – Mam nadzieję, że – niezależnie od tego, jak nisko oceniam pana Święczkowskiego – nie dopuści się tak jawnego łamania polskiego prawa – dodał.

Minister spraw wewnętrznych wspomniał, że koalicja rządowa jeszcze przed decyzją prezydenta "analizowała kilka potencjalnych scenariuszy dotyczących zaprzysiężenia nowych sędziów, w tym złożenie przysięgi przed marszałkiem Sejmu lub Zgromadzeniem Narodowym, a także wysłanie przysięgi złożonej przed notariuszem do prezydenta". – Uważam, że każdy z tych modeli, które były omawiane, spełnia wymogi polskiej konstytucji, jeżeli pan prezydent abdykował i porzucił swoje konstytucyjne obowiązki – mówił.