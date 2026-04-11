Islandia nazywana jest również krainą ognia i lodu Fot.Jorge Fernández Salas/Unsplash

Kto nie lubi darmowych wakacji? W tym roku jedna ze znanych linii lotniczych przygotowała ciekawą ofertę. Do wygrania jest darmowa wycieczka na Islandię, a zwycięzca zobowiązuje się do wykonania zdjęć podczas swojego pobytu. Warunek jest jeden. Zwycięzca musi zrobić... bardzo złe zdjęcia.

REKLAMA

W kwietniu 2026 linia lotnicza Icelandair zaskoczyła nietypowym ogłoszeniem. Do konkursu, w którym do wygrania jest darmowa wycieczka, zaprasza do udziału wszystkie osoby, które nie są szczególnie zadowolone ze swoich umiejętności robienia zdjęć. Fotografie zrobione na wycieczce mają stać się częścią kampanii promocyjnej.

Na Islandii nie da się zrobić złego zdjęcia. Icelandair chce to udowodnić

Cała ta akcja mogłaby wydawać się dziwna, gdyby nie to, że ma jeden cel: pokazać, że w miejscu tak atrakcyjnym jak Islandia, niemożliwe jest zrobienie złego zdjęcia. Z tego powodu do udziału zaprasza osoby, które nie mają doświadczenia w fotografii.

REKLAMA

Aplikacje otwarte są na stronie reallybadphotographer.com. Aby zostać wybranym na "bardzo złego fotografa" i dostać zaproszenie na wycieczkę, koniecznie jest odpowiedzenie na sześć pytań dotyczących swoich umiejętności. Cel jest jeden: wykazać, że z fotografią nie ma się nic wspólnego i że zdjęcia z reguły nam nie wychodzą. Aby przystąpić do konkursu, konieczny jest także ważny paszport oraz dyscpozycyjność w czerwcu 2026 roku. Musimy mieć też ukończone 21 lat.

Kraina ognia i lodu. Co zobaczyć na Islandii?

Islandia to kraj kontrastów, gdzie wodospady i lodowce sąsiadują z aktywnymi wulkanami i gorącymi źródłami. Jedna z najpopularniejszych atrakcji to Złoty Krąg – jednodniowa trasa z Reykjaviku, obejmująca Park Narodowy Þingvellir, obszar geotermalny z gejzerem Strokkur oraz wodospad Gullfoss. Zobaczyć można również Błękitną Lagunę, czyli światowej sławy luksusowe spa geotermalne, położone blisko lotniska w Keflaviku.

REKLAMA