Film "Podlasie" wszedł na ekrany i szybko wywołał duże emocje. Obecnie jest to najchętniej oglądany film na Netflixie w Polsce. Chociaż wywołał on również krytykę, widzowie doceniają jego sielankowy klimat. A co ważne, mogą osobiście odwiedzić miejsca, gdzie powstała produkcja.

REKLAMA

"Podlasie" to kontynuacja komedii romantycznej "Nic na siłę", która w 2024 roku stała się hitem Netflixa. Nowy film zabiera widzów z powrotem na Podlasie i opowiada historię Haliny i Jana, którzy przygotowują się do ślubu. Jak pisaliśmy w naTemat, film spotkał się raczej z negatywnym odbiorem. Mimo to film przyciąga widzów sukcesem swojego poprzednika, świetną obsadą i malowniczym zdjęciami, które zostały nakręcone na Podlasiu. Sprawdziliśmy, gdzie dokładnie. 

Polska śladami filmu Netflixa. Turystyka filmowa na Podlasiu

Turystyka filmowa nie jest niczym nowym. Fani filmów i seriali często podążają śladami swoich ulubionych opowieści. Chodzi zarówno o wielkie filmowe hity, takie jak Harry Potter, ale także bliższe nam produkcje. Wielu fanów odwiedza miejsca z jednego z najsłynniejszych polskich seriali, jakim jest "Ranczo" (które ma wkrótce doczekać się nowych odcinków). Każdego roku do Jeruzala, czyli serialowych Wilkowyj, ściągają turyści z całej Polski, a sieć obiegają zdjęcia na słynnej ławeczce pod sklepem "U Krysi". 

Promowanie regionu przez film Netflixa to okazja dla województwa podlaskiego, które  ostatnio stawia na turystykę. Strzałem w dziesiątkę okazał się PodlaskiBon Turystyczny, czyli dopłaty do urlopów na terenie województwa. Ma on promować i rozwijać turystykę na Podlasiu. Pod koniec marca pula bonów rozeszła się w zaledwie 127 sekund. 

Zobacz także

logo
Historyczny rekord polskiego miasta. Turyści jadą tam aż z Włoch i Norwegii
logo
Polskie lotnisko zamyka się na nocne loty. Wielkie zmiany jeszcze w tym roku
logo
Turyści już wybrali najlepszą pamiątkę sezonu. Króluje nad Bałtykiem i w górach
logo
Miał oświadczyć się w Grecji. Na lotnisku w Krakowie powiedział 3 słowa za dużo
logo
Wizz Air chce zabrać Polaków do mistrzów all inclusive. Planują nowe trasy
logo
Wakacje za granicą tańsze niż Bałtyk. W te 3 miejsca jeżdżą w tym roku Polacy

Co zobaczyć na Podlasiu? Nie tylko miejscowości, które pojawiły się w filmie 

Fani, którzy chcieliby zobaczyć autentyczne miejsca z produkcji Netflixa, powinni wybrać się do dwóch wsi w powiecie białostockim. Są to Ryboły oraz Jałówka – niewielkie miejscowości, które posłużyły za tło netfliksowej produkcji. Jednak lista lokacji wartych zobaczenia na tym się nie kończy. Będąc na Podlasiu warto odwiedzić także inne atrakcje tego regionu. 

Znanym miejscem w woj. podlaskim jest Kraina Otwartych Okiennic. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się kilka nadnarwiańskich wsi – Soce, Puchły i Trześcianka – w których zachowały się tradycyjne podlaskie chaty. Zachwycają one kolorowymi zdobieniami i elementami dekoracyjnymi typowymi dla regionu. 

Oosby, które chciałyby poczuć miejski klimat, do zobaczenia jest stolica województwa, czyli Białystok. Stanowi on nie tylko doskonałą bazę wypadową do zwiedzania Podlasia. W sercu miasta możemy zobaczyć też Pałac Branickich, czyli barokowy symbol Podlasia, oraz liczne białostockie cerkwie. 