Film "Podlasie" szybko wywołało skrajne emocje Fot.Netflix Polska/YouTube

Film "Podlasie" wszedł na ekrany i szybko wywołał duże emocje. Obecnie jest to najchętniej oglądany film na Netflixie w Polsce. Chociaż wywołał on również krytykę, widzowie doceniają jego sielankowy klimat. A co ważne, mogą osobiście odwiedzić miejsca, gdzie powstała produkcja.

"Podlasie" to kontynuacja komedii romantycznej "Nic na siłę", która w 2024 roku stała się hitem Netflixa. Nowy film zabiera widzów z powrotem na Podlasie i opowiada historię Haliny i Jana, którzy przygotowują się do ślubu. Jak pisaliśmy w naTemat, film spotkał się raczej z negatywnym odbiorem. Mimo to film przyciąga widzów sukcesem swojego poprzednika, świetną obsadą i malowniczym zdjęciami, które zostały nakręcone na Podlasiu. Sprawdziliśmy, gdzie dokładnie.

Polska śladami filmu Netflixa. Turystyka filmowa na Podlasiu

Turystyka filmowa nie jest niczym nowym. Fani filmów i seriali często podążają śladami swoich ulubionych opowieści. Chodzi zarówno o wielkie filmowe hity, takie jak Harry Potter, ale także bliższe nam produkcje. Wielu fanów odwiedza miejsca z jednego z najsłynniejszych polskich seriali, jakim jest "Ranczo" (które ma wkrótce doczekać się nowych odcinków). Każdego roku do Jeruzala, czyli serialowych Wilkowyj, ściągają turyści z całej Polski, a sieć obiegają zdjęcia na słynnej ławeczce pod sklepem "U Krysi".

Promowanie regionu przez film Netflixa to okazja dla województwa podlaskiego, które ostatnio stawia na turystykę. Strzałem w dziesiątkę okazał się PodlaskiBon Turystyczny, czyli dopłaty do urlopów na terenie województwa. Ma on promować i rozwijać turystykę na Podlasiu. Pod koniec marca pula bonów rozeszła się w zaledwie 127 sekund.

Co zobaczyć na Podlasiu? Nie tylko miejscowości, które pojawiły się w filmie

Fani, którzy chcieliby zobaczyć autentyczne miejsca z produkcji Netflixa, powinni wybrać się do dwóch wsi w powiecie białostockim. Są to Ryboły oraz Jałówka – niewielkie miejscowości, które posłużyły za tło netfliksowej produkcji. Jednak lista lokacji wartych zobaczenia na tym się nie kończy. Będąc na Podlasiu warto odwiedzić także inne atrakcje tego regionu.

Znanym miejscem w woj. podlaskim jest Kraina Otwartych Okiennic. Pod tą tajemniczą nazwą kryje się kilka nadnarwiańskich wsi – Soce, Puchły i Trześcianka – w których zachowały się tradycyjne podlaskie chaty. Zachwycają one kolorowymi zdobieniami i elementami dekoracyjnymi typowymi dla regionu.

Oosby, które chciałyby poczuć miejski klimat, do zobaczenia jest stolica województwa, czyli Białystok. Stanowi on nie tylko doskonałą bazę wypadową do zwiedzania Podlasia. W sercu miasta możemy zobaczyć też Pałac Branickich, czyli barokowy symbol Podlasia, oraz liczne białostockie cerkwie.