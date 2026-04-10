Na otwarcie hotelu Gołębiewski w Pobierowie polscy turyści czekają od lat. Budowa tego kolosa nad samym morzem rozpoczęła się w 2018 roku i nadal nie została zakończona. Najnowsze informacje dotyczące obiektu dają nadzieję, że pierwsi goście zawitają tam jeszcze w tym roku.

Choć hotel Gołębiewski w Pobierowie nie został jeszcze otwarty, to od pierwszego dnia budzi emocje. Leśnicy są oburzeni, że pod jego budowę wycięto ok. 1500 drzew i zarzucają, że psuje on nadmorski krajobraz. Dla turystów już stał się atrakcją. Wiele osób wędruje plażą tylko po to, żeby zobaczyć kolosa i podkreślają, że nad polskim Bałtykiem brakuje tego typu obiektów.

Pierwotnie hotel Gołębiewski w Pobierowie (nieopodal Rewala) miał zostać otwarty w 2021 roku. Na drodze stanęły mu jednak pandemia, śmierć właściciela, a także zmiany w projekcie, które zauważył Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach. To wszystko sprawiło, że obiektu nie udało się otworzyć m.in. w 2025 roku, mimo wcześniejszych zapowiedzi.

Teraz jednak sytuacja wygląda inaczej. Hotel Gołębiewski poinformował bowiem, że dyrektorką obiektu w Pobierowie zostaje Barbara Garczyńska. Przez 9 lat była ona związana z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu, ale w swojej karierze pracowała także w innym obiekcie z oferty Gołębiowskiego. Przez lata była związana m.in. jako sales & marketing manager i sales & marketing director w obiekcie sieci w Karpaczu.

Teraz, jako dyrektor pięciogwiazdkowego obiektu w Pobierowie stanie przed ogromnym wyzwaniem. Będzie odpowiadała nie tylko za otwarcie największego hotelu w Polsce, ale i rekrutację personelu. Już teraz trwają poszukiwania m.in. kucharzy, kelnerów, barmanów, sushi masterów, cukierników czy pracowników ochrony. Wszystko wskazuje na to, że obiekt przygotowuje się na wielkie otwarcie.

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie? Jest szansa, że jeszcze w 2026 roku

Hotel Gołębiewski w Pobierowie kształtem przypomina zacumowany ogromny statek wycieczkowy. Na 13 piętrach (11 nadziemnych i 2 podziemnych) zostanie otwartych aż 1,2 tys. pokoi. Obiekt pomieści ok. 3 tys. gości. Do tego dojdzie jeszcze aquapark, SPA, restauracje, dwie sale teatralno-kinowe i ogromne zaplecze konferencyjne z 16 salami.

Obiekt w Pobierowie będzie największym hotelem w Polsce, jednak data jego otwarcia nadal nie jest znana. Jak informuje architektura.muratorplus.pl, hotel nadal nie wystąpił do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryficach z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Równocześnie jednak miały się tam rozpocząć pierwsze odbiory. Do budynku weszli strażacy i sanepid. Hotel ma potrzebne wymagania środowiskowe. Żeby jednak zacząć działać, oprócz zgody na użytkowanie musi jeszcze otrzymać akceptację projektu zamiennego dla tej inwestycji. Na razie nie złożono jeszcze tego projektu.

