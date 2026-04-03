Nowy sondaż: partia Morawieckiego mogłaby liczyć na dwucyfrowy wynik

Mateusz Morawiecki zapowiedział utworzenie nowego stowarzyszenia. Ma skupiać ludzi o poglądach centrowych, ale nie tylko polityków. Na razie były premier nie mówi o założeniu własnej partii, ale SW Research przeprowadziło dla "Rzeczpospolitej" sondaż zakładający taki scenariusz. Wyniki muszą dać do myślenia kierownictwu PiS.

Mateusz Morawiecki ogłosił plany powołania nowego stowarzyszenia, które ma stać się platformą do budowy szerszego "obozu patriotycznego". Były premier tłumaczy, że ma to być miejsce dla tych, którzy chcieliby "głosować na obóz patriotyczny, ale coś im nie pasuje w każdej z partii politycznych po prawej stronie". Inicjatywa wiceprezesa PiS, który ostatnio podpadł już Jarosławowi Kaczyńskiemu, wywołała spore poruszenie wewnątrz partii z Nowogrodzkiej.

Według nieoficjalnych doniesień prezes PiS miał wezwać do siebie Morawieckiego i go "zdyscyplinować". Nie brakuje też komentarzy, że może to być pierwszy krok Morawieckiego do budowy własnego zaplecza politycznego lub nawet nowej partii. Polityk oficjalnie temu zaprzecza i w ostatnim wpisie na X napisał, że jest "lojalnym członkiem PiS" i sprzeciwia się "retoryce polexitu".

W nowym sondażu SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej" wzięto jednak pod uwagę scenariusz, w którym były premier z PiS zakłada własną partę. W badaniu zapytano ankietowanych, czy rozważyliby oddanie głosu na partię założoną przez Mateusza Morawieckiego, gdyby ten wraz ze swoimi zwolennikami opuścił PiS i utworzył własne ugrupowanie.

Jak dowiadujemy się z sondażu, ewentualna formacja Morawieckiego mogłaby liczyć na spore poparcie, osiągając dwucyfrowy wynik. 16,7 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco na pytanie zadane w badaniu. Z kolei 61,6 proc. uczestników sondażu wybrało odpowiedź, że nie zagłosowałoby na takie ugrupowanie, a 21,7 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Dodajmy też, że Mateusz Morawiecki w rankingach zaufania przoduje wśród polityków prawicy. Wyprzeda tym samym nie tylko Jarosława Kaczyńskiego, ale także Przemysława Czarnka, który został namaszczony przez prezesa na kandydata na premiera. W ostatnim takim sondażu IBRiS dla Onetu były premier cieszy się zaufaniem 34,1 proc. ankietowanych.

To rezultat niższy niż miesiąc wcześniej o 1,7 pkt proc., ale wystarczający, by utrzymać pozycję najwyżej ocenianego polityka opozycji. Za nim znalazł się Krzysztof Bosak z wynikiem 31,8 proc. Czarnek uzyskał 27,7 proc. zaufania, czyli dokładnie tyle samo co Jarosław Kaczyński i Sławomir Mentzen.

Morawiecki odejdzie z PiS?

Tarcia na linii Mateusz Morawiecki–PiS są widoczne od dłuższego czasu. Ostatnio wiceprezes partii wyszedł z inicjatywą "500+ na mieszkańca". Chodzi 500 zł rocznie na inwestycje na każdego mieszkańca samorządu. Polityk nazwał swój pomysł "samorządowym 500 plus".

Problem jednak w tym, że nie jest to inicjatywa partii, a jego własna – podobnie jak akcja z początku marca, dotycząca "strategii budowy silnej, polskiej gospodarki", którą zaplanował dzień przed konwencją PiS w Krakowie.