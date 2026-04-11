Jarosław Kaczyński mówił o programie wyborczym PiS podczas konwecji w Bydgoszczy

Jarosław Kaczyński odwiedził Politechnikę Bydgoską, gdzie debatował na temat znaczenia nauki w nadchodzącym programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii dopiekł Donaldowi Tuskowi, mówiąc, że Polska potrzebuje dobrego rządu.

W sobotnie popołudnie Jarosław Kaczyński uczestniczył w debacie pod tytułem "Silna Nauka – Suwerenna Polska" w ramach konferencji "Myśląc Polska. Alternatywa 2.0", którą zorganizowano na terenie Politechniki Bydgoskiej. Podczas spotkania prezes Prawa i Sprawiedliwości ujawnił, czego Polacy mogą spodziewać się po najbliższym programie wyborczym partii. Jak sam zresztą zasugerował, wszystkie dotychczasowe dyskusje i debaty służyły właśnie temu celowi – przygotowaniu PiS do wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Jedną z najistotniejszych kwestii, jakie poruszył polityk, była nauka. – To jest dokument bardzo szeroki, odnoszący się do najróżniejszych aspektów nauki: do jej wagi, do sposobu jej organizacji, (...), karier akademickich, sposobów awansowania naukowców – tłumaczył, zaznaczając, że rozwój tej dziedziny jest mocno powiązany z siłą militarną.

– Droga będzie bardzo trudna, ale jestem osobiście przekonany, że mamy szansę – oświadczył Kaczyński.

Jarosław Kaczyński na konwencji PiS w Bydgoszczy. "Musi powstać dobry rząd, a kto go może stworzyć?"

W dalszej części spotkania Jarosław Kaczyński wspomniał, że warunkiem, by program PiS został w pełni zrealizowany, są zmiany na najwyższym szczeblu. – Musi powstać dobry rząd, a kto go może stworzyć? Zwykłe doświadczenie poszczególnych rządów i ich osiągnięć, łatwe do pokazania także w formach kwantyfikowanych poprzez liczby, pokazuje, że taki rząd może dzisiaj stworzyć tylko jedna formacja. Jaka? Przez skromność nie powiem – oznajmił.

Polityk tłumaczył, że nauka stanowi nie tylko realną siłę państwa, ale "jest także elementem jego prestiżu" na arenie międzynarodowej. Kaczyński dodał, że przy tworzeniu programu PiS myślał o "utalentowanych ludziach, którzy wyjeżdżają z kraju". – Takich osób mamy naprawdę sporo – kontynuował.

W trakcie konwencji w Bydgoszczy lider PiS zszedł również na temat komunizmu, który "po prostu nie chciał ludzi utalentowanych, chciał ludzi wiernych sprawie". – Dzisiaj wydawałoby się, że jesteśmy w zupełnie innej sytuacji – i jesteśmy – ale czasem mam wrażenie, że niektórym w Polsce na rozwoju tej dziedziny czy w ogóle rozwoju naszego kraju niespecjalnie zależy – powiedział.

