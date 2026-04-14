Folia aluminiowa ma wiele zastosowań. Oto kilka z nich. Shutterstock.com/Cristina Nakamura

Folia aluminiowa jest niezbędna w każdej kuchni, ale jej zastosowanie nie kończy się na pakowaniu jedzenia lub przykrywaniu naczyń. Okazuje się, że folia aluminiowa przyda się też przy sprzątaniu. Można nawet zwinąć ją w kulkę i wrzucić do blendera lub zmywarki. Poznajcie domowe triki ze "sreberkiem" w roli głównej.

Folia aluminiowa świetnie sprawdza się do typowych kuchennych zastosowań, choć trzeba pamiętać o pewnych zasadach związanych z owijaniem żywności w aluminium. Szerzej pisaliśmy o tym niedawno w naTemat. Tym razem przyjrzyjmy się domowym trikom z wykorzystaniem "sreberka", które zapewne masz w szafce lub szufladzie.

Folia aluminiowa pomocnikiem przy sprzątaniu. Usuniesz nią uporczywy osad

Kamień na armaturze łazienkowej potrafi być prawdziwą zmorą domowników. Usunięcie go nie należy do najłatwiejszych, przynajmniej wtedy, gdy stosujemy detergenty dostępne w sklepach. Ale i tu z pomocą może przyjść folia aluminiowa.

Po prostu urwij kawałek z arkusza aluminium i zwiń go w kulkę. Pozostało już tylko lekko zwilżyć ją wodą i pocierać kran do momentu, w którym usuniesz zanieczyszczenia. To prosty trik, który sprawi, że wyczyścisz armaturę bez stosowania silnych detergentów.

Kulkę z folii aluminiowej wrzuć do zmywarki. Efekt? Czyste i błyszczące naczynia

Otwierasz zmywarkę i wyjmujesz z niej naczynia – czyste, ale matowe lub z zaciekami. Zapewne dobrze znasz ten scenariusz, ale okazuje się, że i tutaj wystarczy... kulka z folii aluminiowej. Oderwij lub odetnij nożyczkami około 30-centymetrowy kawałek "sreberka" i zwiń. Kulka, którą otrzymasz, powinna mieć rozmiar zbliżony do piłeczki golfowej.

Teraz umieść folię aluminiową w koszyku na sztućce. Między detergentem z tabletek do zmywarki oraz aluminium zajdzie reakcja chemiczna, która przyczyni się do usunięcia uporczywych zacieków oraz zniweluje problem osadzania się wapnia na naczyniach. Co ważne, skontroluj, czy folia nie blokuje ramion zmywarki oraz dostępu do pojemnika z tabletkami do zmywarki. Pamiętaj też o regularnym wymienianiu kulki.

Folia aluminiowa w blenderze. Domowy trik, który znają nieliczni

Popularne aluminium może także... naostrzyć blender. Po dłuższym czasie, zwykle kilku latach, jego ostrza tępią się. Tymczasem okazuje się, że ratunkiem może być ponownie kulka z folii. Zamiast kupować nowy domowy sprzęt, weź kilka arkuszy folii i zrób z nich niewielkie kulki. Uformowane kulki wrzuć do blendera.

Pozostało już tylko włączyć urządzenie na niskich obrotach. Po chwili powinna ona nieco naostrzyć stępione ostrza. Folia aluminiowa ma twardą, lekko ścierną powierzchnię, co pozwoli na poprawę stanu ostrzy oraz pomoże w usunięciu z nich osadów oraz niewielkich zanieczyszczeń. Dla uzyskania optymalnych efektów daj urządzeniu popracować przez około minutę (na najniższym trybie).

"Sreberko" ma więcej zastosowań

Folia aluminiowa może być stosowana jako domowy pomocnik w wielu sprawach. Pomoże przywrócić ostrzom blendera dawną świetność, ale to samo może zrobić z nożyczkami. Weź tępe nożyczki i potnij nimi kilka kawałków folii... i gotowe.

Możesz wykorzystać arkusz aluminium także przy elektryzujących się włosach, po prostu pocierając je fragmentem folii w kierunku od góry do dołu. Niektórzy używają "sreberka" także do rozgrzewania stóp (należy posmarować je kremem, a później owinąć je folią, matową powierzchnią do góry) czy gotowania na parze (kulki z folii umieścić na patelni, nalać wody do połowy ich wysokości, włączyć kuchenkę i postawić na górze naczynie z jedzeniem).

Dodatkowo folia może pomóc w zatrzymywaniu ciepła lub wręcz przeciwnie: blokowaniu go. Chcąc wykorzystać ją w tym celu, należy sprawdzić wymiary okna, dociąć folię aluminiową (zostawić co najmniej kilka milimetrów z każdej strony) i przykleić ją do szyby.