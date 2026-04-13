Podróże tego lata mogą należeć do wyjątkowo stresujących. Ryzyko braku paliwa lotniczego, a także szanse na duży wzrost cen sprawiają, że niektórzy zastanawiają się, co zrobić z wakacjami. Drugim problemem niespodziewanie okazało się wybiórcze ograniczenie lotów do Dubaju.

Konflikt na Bliskim Wschodzie ma ogromne konsekwencje dla całego świata. Wystarczy spojrzeć na ceny pali na stacjach, żeby mieć w tej kwestii pewność. Problemem jest też utrudnienie lotów przez ZEA i Katar, które uniemożliwiają swobodny przelot do dalszych zakątków Azji. Teraz problemem okazały się także mocne ograniczenia, które na zagraniczne linie lotnicze nałożył Dubaj.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest daleka od optymalnej. Zagrożenie ze strony Iranu nie minęło, a przestrzeń powietrzna nadal nie może zostać w pełni otwarta. Stąd liczne ograniczenia w zakresie liczby połączeń, które będą obowiązywały w Dubaju do 31 maja. Tak przynajmniej uzasadniają to władze emiratu. W praktyce jednak zwłaszcza Indie dopatrują się celowego działania.

Ograniczając ruch na lotniskach w Dubaju, władze pozwoliły na wykonywanie maksymalnie jednej rotacji dziennie wszystkim zagranicznym liniom lotniczym. Równocześnie jednak Emirates i flydubai nie zostały objęte podobnymi ograniczeniami. To wzbudziło oburzenie zwłaszcza wśród indyjskich przewoźników.

Jak podaje "Independent", w 2025 roku to właśnie Indie były najważniejszym rynkiem dla Dubaju. Przez tamtejsze lotniska podróżowało aż 11,9 mln podróżnych z tego kraju. Ten rok miał być równie aktywny, ale nowe przepisy zmuszą indyjskich przewoźników do odwołania setek lotów.

Tylko Air India i Air India Express na kwiecień i maj miały zaplanowane ok. 750 lotów do Dubaju. Kolejne ok. 480 połączeń chciało zrealizować IndiGo. Ponad 400 połączeń było także w rozkładach Gulf Air. Teraz wszyscy ci przewoźnicy, zamiast setek lotów będą musieli ograniczyć się do 30 w kwietniu i 31 w maju. Stąd zarzuty o nieuczciwą konkurencję i apel, aby władze Indii obłożyły podobnymi ograniczeniami przewoźników z ZEA.

ZEA nadal na "liście zakazanych" przez polskie MSZ

Limity nałożone przez ZEA nie zabolały europejskich przewoźników. LOT zakończył operowanie do Dubaju z końcem marca. Natomiast pozostali przewoźnicy jak np. Lufthansa nie spieszą się z przywracaniem regularnych połączeń do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

