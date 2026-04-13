Sztuczna inteligencja zaczyna wyręczać nas w coraz większej liczbie zadań. Analizuje duże zbiory liczbowe, ale i odpowiada na pytania, które czasami są na poziomie 5-latka. Teraz do jej licznych zastosowań dochodzi jeszcze szukanie tanich biletów. Zrobi to błyskawicznie i bez dodatkowych opłat. Ale do ideału jeszcze trochę brakuje.

Podróże to jeden z segmentów, który najszybciej odczuł pojawienie się AI. Z dobrodziejstw sztucznej inteligencji korzystamy, już nie tylko szukając pomysłów na zwiedzenie nowego miejsca, ale nawet do układania całego planu wyjazdu. Od teraz ChatGPT pomoże nawet w znalezieniu najtańszych biletów lotniczych. I do pewnego momentu radzi sobie z tym naprawdę dobrze.

ChatGPT połączył siły ze Skyscanner. AI błyskawicznie znajdzie najtańsze bilety

Do ChataGPT możesz już dodać aplikację Skyscanner, która wprowadzi szukanie tanich biletów na zupełnie nowy i bardzo przyjemny poziom. Wystarczy, że powiesz lub wpiszesz, gdzie, skąd i na jak długo chcesz polecieć, a sztuczna inteligencja przedstawi ci propozycje.

Zasadniczo funkcjonalność jest tutaj bardzo podobna do tej, którą mamy w niezależnej aplikacji Skyscanner. Z tą różnicą, że zamiast ręcznie wypełniać kolejne pola, możemy wygodnie wpisywać komendy tekstowe.

Opcja jest naprawdę wygodna i całkiem nieźle działa, dopóki używacie najprostszych komend. Kiedy poprosiłam go o znalezienie biletów z Warszawy do tureckiego Izmiru na czerwiec, szybko znalazł opcję za ok. 750 zł w dwie strony. Dodałam, że podróż ma być na 2 tygodnie i z tym zadaniem również sobie poradził. Później jednak nie było już tak różowo.

AI do szukania lotów na razie nie złoży ci skomplikowanej podróży

Problemy zaczęły się już w momencie, kiedy poprosiłam o tanie loty na weekend do Rzymu. W wynikach nagle zaczęły pojawiać się podróże 1-dniowe, ale i 15-dniowe. W mojej definicji weekend trwa od piątku do niedzieli. Ewentualnie może to być przedłużony weekend od czwartku do niedzieli lub od soboty do wtorku. ChatGPT podszedł jednak do tego znacznie szerzej. Kiedy natomiast wskazałam, że mam na myśli podróż od piątku do niedzieli, AI uznało, że chodzi mi o termin 17-19 kwietnia, a nie w dowolny weekend w ciągu roku.

System nie radzi sobie także z bardziej skomplikowanymi zapytaniami. Kiedy poprosiłam o 5 najtańszych kierunków na wakacje, nagle oświadczył, że za 190-210 zł mogę polecieć w dwie strony do Aten. Po kliknięciu oferty okazało się, że to gruszki na wierzbie, a najtańsza opcja to jednak 407 zł.

AI poległo także całkowicie na planowaniu podróży, w której chcę znaleźć loty z dwóch różnych lotnisk, tzn. polecieć z Warszawy na Rodos, a do stolicy wrócić już z Izmiru. Wówczas o cenach i możliwości przepłynięcia promem poinformował mnie wyłącznie tekstowo. W formie linku, z którego mogłabym zakupić lot, dostępne było tylko pierwsze połączenie na Rodos, drugiego musiałabym szukać ręcznie.