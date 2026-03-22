Podróż z małymi dziećmi bywa wyzwaniem – wózek, zmęczenie, pytania "daleko jeszcze?" to tylko początek trudności. Aby ułatwić swój wyjazd, warto odpowiednio się do niego przygotować. Najnowszy ranking pokazuje, które europejskie miejscowości są najlepsze na wyjazd z dziećmi. W zestawieniu nie zabrakło Polski.

Wyjazdy z dziećmi wymagają dodatkowego planowania. Długie loty, zmiana stref czasowych, niewiele atrakcji przyjaznych najmłodszym – to tylko niektóre trudności, z którymi mierzą się rodzice. Aby ułatwić planowanie podróży, w 2026 roku powstał ranking destynacji najlepiej przystosowanych dla rodzin z dziećmi – LateRooms Family Breaks Index. Ranking opiera się na praktycznych kryteriach, które mają pomóc rodzicom wybrać najwygodniejsze miasto na udany city break.

Gdzie na wakacje z dzieckiem? Na pierwszym miejscu znalazła się stolica Danii

Według analiz LateRooms dla rodzin z dziećmi najważniejsza jest wygoda. Oznacza to m.in trasy spacerowe, dostępny transport publiczny i możliwość skorzystania z atrakcji przeznaczonych specjalnie dla dzieci.

Miastem, które najlepiej w Europie spełnia te kryteria, okazała się Kopenhaga. Dlaczego stolica Danii wypadła tak dobrze? Krótki lot z większości europejskich miast, 15-minutowe połączenie lotniska Kopenhaga-Kastrup z centrum miasta i ulice przyjazne wózkom – to tylko niektóre z powodów, które sprawiają, że wyjazd do Kopenhagi okazuje się prosty dla rodzin z dziećmi. Do tego dochodzą atrakcje dostosowane do najmłodszych – od wesołego miasteczka Tivoli po interaktywne muzeum Experimentarium.

Jednak aby przeżyć udany city break, nie musimy wybierać się aż do Danii. W zestawieniu wysokie miejsce zajęło też polskie miasto.

Polska wysoko w zestawieniu. To Kraków okazał się najprzyjaźniejszy dla rodzin

Jak można się było spodziewać, w zestawieniu LateRooms wyróżniono Kraków. Nie jest to pierwszy raz, kiedy Kraków otrzymuje międzynarodowe wyróżnienie – miasto to od lat zdobywa wysokie miejsca w różnych turystycznych zestawieniach. Pod względem przyjazności dla rodzin z dziećmi gród Kraka zajął 8 miejsce w Europie.

Dlaczego Kraków jest odpowiedni dla rodzin? Chodzi nie tylko o tereny zielone i łatwość spacerowania z wózkiem dziecięcym. Kraków oferuje też atrakcje, które działają na wyobraźnię najmłodszych. Wawel i Smocza Jama wprowadzają dzieci w historię Polski w formie zabawy, a parki, takie jak Planty czy Park Jordana oferują place zabaw i przestrzeń do ruchu w przerwie od zwiedzania. Na Rynku Głównym nie zabraknie też restauracji, w których po całym dniu atrakcji znajdziemy rozbudowane menu dla dzieci.