Hotel Gołębiewski w Pobierowie szykuje się na otwarcie. Niemcy boją się na samą myśl Fot. Hotel Gołębiewski w Pobierowie/Facebook

Nad Bałtykiem, a dokładnie w tysięcznym Pobierowie rośnie największy hotel w Polsce. Kolos w kształcie statku już góruje nad plażą przyciągając zainteresowanych gapiów. Otwarcie może mieć miejsce jeszcze w tym roku, a Niemcy już się tego poważnie boją.

Hotel Gołębiewski w Pobierowie na poważnie przygotowuje się do otwarcia. Jego budowa miała zakończyć się już w 2021 roku, ale obiekt nadal jest w przygotowaniu. Rozpoczęły się już jednak rekrutacje personelu. Nieoficjalnie otwarcie mogłoby mieć miejsce jeszcze przed wakacjami. Niemcy już teraz boją się tego z kilku powodów.

Największy hotel w Polsce. Nagle boją się o turystów

Hotel Gołębiewski w Pobierowie będzie luksusowym olbrzymem. Docelowo na 13 piętrach dostępnych ma być ok. 1200 pokoi. Do tego dojdą także restauracje, strefa SPA, baseny, boiska i wiele innych udogodnień. W pierwszej fazie nie wszystko będzie dostępne, ale na dobry początek do użytku gości ma być ok. 700 pokoi.

Po pełnym otwarciu obiekt ma pomieścić nawet 3 tys. osób. To pierwszy powód, który martwi Niemców. Ci zauważają, że Pobierowo liczy zaledwie tysiąc mieszkańców, a nagły przypływ tak dużej liczby odwiedzających może sprawić, że Bałtyk padnie ofiarą masowej turystyki i stanie się mniej atrakcyjny dla podróżnych.

Jednak nie jest to jedyna obawa, o której piszą niemieckie media. Zdecydowanie bardziej niż utraty walorów, Niemcy boją się odejścia klientów i pracowników. A to jest znacznie bardziej realna zagrożenie.

Niemcy nie mają jak konkurować nad Bałtykiem z hotelem w Pobierowie

WMN.de wskazuje, że niemieckie hotele nad Bałtykiem są o wiele mniejsze od polskiego kolosa. Największy z ich obiektów, Morada Resort Kühlungsborn, ma zaledwie 413 pokoi. Drugi pod względem wielkości jest Hotel Neptun w Warnemünde z 338 pokojami.

Zainteresowanie wyjazdami nad polski Bałtyk już teraz jest bardzo duże wśród Niemców, a także Czechów. Przyciągają ich uroki naszego wybrzeża, ale przede wszystkim niskie ceny. Noclegi w Gołębiewskim na pewno nie będą należały do tanich, jednak dla zarabiających więcej od nas Niemców z pewnością będą bardziej atrakcyjne. Z tego powodu ich goście mogą chętniej wybierać Polskę.

Hotel w Pobierowie jest dla naszych zachodnich sąsiadów także dużą konkurencją w kwestii pozyskiwania pracowników. Reisereporter.de już w 2025 roku pisało, że niemieccy eksperci ds. turystyki obawiają się, że Polacy przejmą wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także polskich pracowników niższego szczebla, którzy do tej pory pracowali w niemieckich obiektach. Osoby od sprzątania czy kelnerzy mogą wybrać obiekt w Pobierowie, żeby oszczędzić sobie dojazdów do obiektów na terenie Niemiec.