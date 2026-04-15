Najlepsze lotniska w Europie znajdują się w Hiszpanii, Włoszech, Czechach i Portugalii Fot. pio3/Shutterstock

Podróże stały się ważnym elementem naszej codzienności. Latamy na dłuższe wakacje, ale i kilka krótkich city breaków rocznie. W dobrym odbiorze wyjazdu bardzo dużą rolę odgrywają lotniska. Kilka europejskich portów stanowi wzór także dla tych w naszym kraju, które niekiedy mają wiele do nadrobienia.

REKLAMA

Dobre lotnisko to naprawdę połowa sukcesu. Kiedy latam, kluczowymi kwestiami bywają dla mnie krótkie kolejki do kontroli bezpieczeństwa, dostęp do gniazdek, żeby naładować laptopa lub telefon, miejsca siedzące czy nawet zakupy i lokale gastronomiczne, żeby mieć co zjeść i gdzie pochodzić w oczekiwaniu na lot. Najgorsze lotnisko w Europie, czyli port w Heraklionie, do dziś wraca w moich koszmarach. Ale gdzie znajduje się najlepszy?

Najlepsze lotniska w Europie. Możemy wzorować się na sąsiadach

Szukając bardzo dobrego lotniska, wcale nie musimy patrzeć na odległe kraje. Wg Omio, wyszukiwarki tanich lotów, przejazdów i noclegów, 5. miejsce zajęła bowiem Praga. Port u naszych południowych sąsiadów obsługuje tylko 16 mln pasażerów rocznie, co może być dla nich pewnego rodzaju ułatwieniem. Nie zmienia to jednak faktu, że są po prostu dobrze przygotowani i zorganizowani, co wpływa na ostateczną ocenę.

REKLAMA

Fast track kosztuje tam tylko 8 euro, ale bywa bezużyteczny. Lotnisko w Pradze dysponuje bowiem nowoczesnymi skanerami trójwymiarowymi, dzięki czemu nie trzeba niczego wyjmować z plecaka lub walizki, co bardzo przyspiesza kontrolę. Nie obowiązuje tam także limit płynów. Dodatkowo do centrum miasta dojedziecie w zaledwie ok. 30 minut.

Za podobne walory została wyróżniona także Barcelona, która zajęła 4. miejsce w zestawieniu. Port lotniczy Barcelona–El Prat obsługuje jednak 55 milionów pasażerów rocznie, a nie 16, co stanowi duże wyzwanie logistyczne, któremu Hiszpanie podołali. Tutaj dodatkową zaletą (obok nowoczesnych skanerów) okazał się wygodny transfer do centrum. Pociągi przyjeżdżają nawet kilka razy na godzinę, co ułatwia rozpoczęcie udanego urlopu w jednym z najchętniej odwiedzanych miast Europy.

REKLAMA

Turystyczne lotniska najlepszymi w Europie. Muszą obsługiwać dziesiątki milionów pasażerów

Trzecie miejsce zajęło lotnisko w Lizbonie (35 mln pasażerów rocznie), które osobiście odwiedziłam już kilka razy i bardzo je polecam. Na uwagę zasługuje zwłaszcza jego strefa gastronomiczna. Wybór jest ogromny – od McDonald's i Pizza Hut po restauracje z tradycyjną kuchnią portugalską. A jeśli nie chcesz wydawać majątku na burgera, możesz kupić gotowy posiłek w automacie i podgrzać go w mikrofalówce – szybko i tanio. Minusem Lizbony jest brak najnowszych skanerów, przez co nadal trzeba tam liczyć się z limitami płynów.

REKLAMA

Lotniskiem numer dwa w Europie pod względem komfortu jest Malaga. I choć odwiedziłam je 2 lata temu, to nic wam o nim nie powiem, bo po prostu absolutnie go nie pamiętam. Może poza automatem z wodą po 1 euro. Ale ten brak wspomnień to też dobry sygnał – niczym mnie nie wkurzyło. Omio wyróżniło je natomiast za wysoką skuteczność – odwoływanych jest zaledwie 0,8 proc. połączeń. Mają też nowoczesne skanery, dzięki którym kontrola bezpieczeństwa jest znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza niż na większości lotnisk w Polsce (poza Krakowem i Poznaniem, które spełniają najwyższe standardy europejskie).

Najlepsze lotnisko w Europie jest natomiast doskonale znane polskim turystom. Pierwsze miejsce zajął bowiem rzymski port Fiumicino. Największa zaleta? Szybki i wygodny dojazd do centrum pociągiem lub autobusem. Przetestowałam to podczas mojej 12-godzinnej podróży do stolicy Włoch.

Pamiętam też, że nie brakowało tam miejsc siedzących i gniazdek, co bywa bardzo pomocne, kiedy trzeba popracować albo kiedy bateria w telefonie umiera, bo przez cały dzień robił zdjęcia. Podobnie jak w wielu wcześniej wymienionych przypadkach, Rzym ma już nowe skanery, dzięki czemu kontrola bezpieczeństwa jest tam bardzo szybka, a i butelkę wina przewieziecie bez problemu.

REKLAMA