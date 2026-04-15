Męczy Cię tłok Zakopanego, Szczawnicy i Polanicy-Zdroju? Na południu Polski jest miasto, które ma wszystko, czego potrzeba na udany city-break. Jest niezwykle ładne, jego położenie jest świetne, ceny nie są aż tak wygórowane jak w innych kurortach, a oferta kulturalna przebija niektóre znacznie większe miasta. To doskonała opcja dla rodzin z dziećmi, górołazów, fanów kina i osób poszukujących pięknej architektury.

Bielsko-Biała, bo o tym mieście mowa, to niezwykła hybryda kurortu z doskonale funkcjonującym ośrodkiem miejskim. To miasto o pięknej architekturze (nie bez powodu nazywane "Małym Wiedniem"), znakomitej infrastrukturze turystycznej, stosunkowo niskich cenach i ogromnym potencjale dla fanów wycieczek górskich. Wciąż jednak jest to miejsce, które nie cieszy się specjalną renomą wśród poszukiwaczy doskonałego urlopu. A niesłusznie.

Atrakcji tu nie brakuje, o czym przekonałem się w ciągu trzydniowego pobytu (nie pierwszego zresztą). Nie brakuje tu wygodnych rozwiązań, które doceni każdy leniwy (i mniej leniwy) turysta. Jest czysto, schludnie, spokojnie, a ceny nie są wygórowane (choć porównywałem je głównie z cenami z Krakowa, Warszawy, Gdańska i Katowic).

Z powodów, które mogłyby przemówić za tym, by jednak go nie polecać, jest chęć uchronienia tego "złota" przed losami Krynicy-Zdroju, Zakopanego czy Szczyrku. Choć wydaje mi się, że to miasto akurat jest na te niedogodności odporne. Bo ma pewne atuty, których nie ma żaden inny kurort w Polsce.

Pd lewej: Galeria Sfera, góra: pomnik Bolka i Lolka, dół: pomnik Reksia, prawa: Zamek książąt Sułkowskich, fot. archiwum prywatne autora

Miasto idealne na city-break

Bielsko-Biała ma wiele atutów, których na próżno szukać u konkurencji. Po pierwsze – nie jest typowym kurortem. Jest stosunkowo dużym miastem (mieszka tu około 160 tys. osób), które pod względem wielkości deklasuje Zakopane, Krynicę-Zdrój, Karpacz i w zasadzie większość innych miast położonych tak blisko gór.

Sprawia to, że miasto ma znakomicie rozwiniętą infrastrukturę dla "lokalsów", która doskonale służy też turystom. W centrum Bielsko-Białej znajduje się ogromna galeria Sfera, w której znajdziemy zarówno popularne butiki, jak i sklepy non-food (Action, Dealz), ale też dwie strefy gastronomiczne, kino i arcade bar. Kupimy tam wszystko, czego potrzebujemy przed wyprawą w góry, ale równie dobrze możemy tam zrobić zakupy stricte modowe.

Po drugie – wciąż jest kurortem. Turystyka jest ważnym elementem tkanki miejskiej. W mieście działa ogromna liczba restauracji, śniadaniowni, suszarni, kawiarni i pubów. W zabytkowym centrum miasta lokali jest od groma i większość z nich ma bardzo wysokie opinie.

Lokalne firmy same pozycjonują miasto jako propozycję na city-break (tak wynika z reklamy transmitowanej w galerii handlowej Sfera), a infrastruktura turystyczna wciąż jest rozwijana (kolejka linowa, komunikacja publiczna z dojazdem do turystycznych lokacji).

W Bielsku-Białej łatwo też o tani nocleg w samym centrum miasta. Kamienice przystosowywane są do wynajmu krótkoterminowego, a oferta noclegowa jest dosyć konkurencyjna, co sprawia, że za bardzo dogodną lokalizację płacimy tam mniej niż w wielu kurortach.

Bielsko-Biała miażdży inne kurorty w kategorii kultura

W Bielsku-Białej znajdują się muzea, które opisują bogatą historię miasta. Wśród nich jest m.in. Muzeum Stara Fabryka, w którym znajdują się zbiory z czasów industrializacji miasta, i Muzeum Historyczne w Zamku Książąt Sułkowskich, które dla fanów historii i sztuki stanowi zdecydowanie najważniejszy punkt na mapie miasta. W Muzeum Historycznym można zobaczyć reprezentacyjne wnętrza i salony, zapoznać się z pracami w nurcie sztuki współczesnej i poznać wizerunki lokalnych elit z namalowanych dla nich portretów.

Miasto znane jest też ze Studia Filmów Rysunkowych (SFR), które jest odpowiedzialne za kultowe produkcje takie jak Reksio, Bolek i Lolek czy Smok Wawelski. Przy SFR zostało otwarte Interaktywne Centrum Bajki i Animacji "OKO", które jest nie lada atrakcją przede wszystkim dla dzieci, ale również rodziców, którzy chcą poczuć nostalgię w nowoczesnym wydaniu.

Przy Centrum "OKO" działa także Kino Kreska, w którym wystawiane są seanse kinowe, które celują w różne grupy wiekowe. Odbywają się w nim także festiwale kina animowanego.

Z inicjatywy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego miasto zostało pierwszą "Polską Stolicą Kultury". Tytuł ten będzie przysługiwać Bielsku-Białej do 2027 roku.

Napis Polska Stolica Kultury, fot. archiwum prywatne autora

Granica Śląska i Małopolski to region tak atrakcyjny, że można rozważyć odwiedziny na dłużej

Bielsko-Biała doskonale nadaje się jako miasto-hub w dłuższych podróżach objazdowych. W jego okolicy znajdują się zabytkowe miasta takie jak Żywiec, Tychy czy Cieszyn. Stosunkowo blisko położony jest także Oświęcim z muzeum Auschwitz-Birkenau.

W okolicy nie brakuje też atrakcji dla dzieci – np. parków rozrywkowych w Inwałdzie. 45 kilometrów od centrum Bielska-Białej mieści się jeden z największych parków rozrywki w Europie – Energylandia.

Położenie Bielska-Białej sprzyja też górołazom. Miasto leży u stóp Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta jest kilka szczytów, które można odwiedzić bez dużego angażowania logistyki – wystarczy wsiąść do autobusu miejskiego lub na rower i po kilkunastu minutach być już na szlaku. Do takich miejsc należy m.in. Szyndzielnia, na którą można dostać się kolejką linową.

Dla fanów nieco bardziej wymagających szlaków też coś się znajdzie. Kilkadziesiąt kilometrów od miasta jest Babia Góra. Nieco dalej znajdują się bardzo interesujące szlaki na Słowacji. Mowa tu o Małej Fatrze, czyli tzw. Słowackich Alpach i Górnej Orawie, która kusi podobnymi do Beskidów widokami, ale jest zdecydowanie mniej zatłoczona.

Jak wygląda dojazd do Bielska-Białej? Dużo lepiej niż można się spodziewać

Godzina z Katowic, półtorej godziny z Krakowa, trzy godziny z Wrocławia, cztery godziny z Warszawy – głównie drogami dwupasmowymi, wyremontowanymi, wygodnymi i szybkimi. Tak do Bielska-Białej dojedziemy samochodem.

Jeśli chodzi o pociągi, Bielsko-Biała ma bezpośrednie połączenie regionalne m.in. z Częstochową, Krakowem i Katowicami. Istnieją także bezpośrednie połączenia z Wrocławiem i Warszawą, ale jeżdżą one znacznie rzadziej.

Dworzec w Bielsku-Białej położony jest bardzo blisko starówki, jeśli więc celujemy w nocleg w tym obszarze, nie musimy zanadto przejmować się wagą bagaży. Oczywiście do transportu możemy skorzystać również z komunikacji miejskiej i aplikacji pokroju Ubera lub Bolta.

Z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że tego typu przejazdy w Bielsku-Białej są stosunkowo tanie. Podczas mojego pobytu aplikacje do zamawiania przejazdów pokazywały ceny poniżej cen krakowskich, warszawskich czy gdańskich. Przypominały mi raczej ceny przejazdów w obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, które zazwyczaj są bardzo niskie. Być może sytuacja wygląda jednak inaczej w pełni sezonu.