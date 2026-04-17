Tylko do 30 czerwca przedsiębiorcy mogą składać oświadczenia pozwalające utrzymać niższą cenę prądu za 2024 rok.

Przedsiębiorcy mają czas tylko do 30 czerwca na wysłanie ważnego dokumentu do swojego dostawcy energii. Jeśli przegapią ten ostateczny termin, będą musieli liczyć się z potężnymi dopłatami do rachunków za prąd, a także zwrócić przyznane wcześniej wsparcie finansowe.

Sprawa dotyczy tysięcy mikro, małych oraz średnich firm, które w drugiej połowie 2024 roku korzystały z maksymalnej ceny energii elektrycznej (693 zł/MWh). Każda z nich musi udokumentować u swojego dostawcy prądu fakt otrzymania pomocy. To obowiązek wynikający z przepisów o bonie energetycznym.

Nowy deadline dla firm. Wielu przedsiębiorców jeszcze tego nie zrobiło

Pierwotnie dokumenty trzeba było złożyć do końca lutego 2025 roku, jednak datę tę kilkukrotnie przesuwano. Rząd zauważył, że wielu właścicieli firm (np. w zeszłym roku było to nawet 50 tysięcy podmiotów) nie wiedziało o obowiązku, nie zdążyło złożyć papierów lub popełniło w nich błędy.

Sejm ostatecznie zdecydował, że nowa graniczna data to 30 czerwca 2026 roku. Co ważne, zaktualizowane przepisy pozwalają na przesłanie zaległych formularzy, jak i na korektę pomyłek. Brak działania może skutkować koniecznością zwrotu pieniędzy.

Dostawcy przypominają, ale tysiące firm ryzykuje

Dostawcy energii wysyłają kolejne przypomnienia, bo wielu przedsiębiorców wciąż nie dopełniło formalności. Tauron pod koniec stycznia informował, że oświadczenie przekazało już blisko 100 tysięcy klientów, co stanowi około 87 proc. uprawnionych firm.

Ten z pozoru wysoki wynik oznacza, że tysiące przedsiębiorców nadal ryzykuje, że ich rozliczenia zostaną cofnięte do cen rynkowych wynikających ze standardowej umowy.

"Przedsiębiorcy mogą wypełnić informację o pomocy szybko i wygodnie dzięki intuicyjnemu formularzowi online. Zajmuje to tylko kilka minut, a pozwala zachować ustawową cenę energii elektrycznej w drugim półroczu 2024 roku" – zachęca Daniel Iwan, rzecznik prasowy Tauron Sprzedaż.

Co wpisać w oświadczeniu i jak je dostarczyć?

Firmy z sektora MŚP mogą przekazać dokumenty na trzy sposoby: przez elektroniczny formularz na stronie sprzedawcy, osobiście w punkcie obsługi, lub wysyłając list na adres biura (w tym wypadku liczy się data nadania na poczcie).

Sam wzór dokumentu, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej, ma kilkanaście stron i wymaga wielu precyzyjnych szczegółów. Należy w nim podać m.in. dane identyfikacyjne, formę prawną, wielkość podmiotu oraz klasę działalności według kodu PKD.

Najważniejsza część dotyczy jednak pomocy finansowej. Trzeba tam rzetelnie określić wysokość otrzymanego wsparcia. Pomyłka w tych wyliczeniach może być kosztowna w skutkach.

Jeżeli przedsiębiorca należy do grupy mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz producentów rolnych i korzystałeś w II półroczu 2024 r. z ceny maksymalnej to brak złożenia w terminie do 30 czerwca 2025 r. „Informacji o pomocy” będzie skutkowało skorygowaniem rozliczeń za okres II półrocza 2024 rok. Korekta będzie polegała na zastosowaniu w rozliczeniach cen wynikających z umowy (zamiast ceny maksymalnej) oraz naliczeniu odsetek ustawowych. Ministerstwo Klimatu