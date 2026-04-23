Mateusz Morawiecki coraz głośniej wyraża wątpliwości co do prawicowego zwrotu w PiS. Fot. Shutterstock

Mateusz Morawiecki skrytykował politykę Jarosława Kaczyńskiego. Według byłego premiera, prawa strona dominująca przekaz Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialna za spadek poparcia z 31 proc. do 26 proc. Polityk kontynuuje tym samym swoją walkę o "mityczne centrum" wpisaną w modus operandi nowego Stowarzyszenia Rozwój Plus.

– Ja twierdzę, że bardzo ostry zwrot w prawo po wyborach prezydenckich był po naszej stronie niefortunnym posunięciem politycznym. Ponieważ z 31 proc. poparcia, które średnio wtedy mieliśmy, spadliśmy gdzieś do 26 proc. mniej więcej w średniej sondażowej, czyli o 5 pkt. proc. – stwierdził Mateusz Morawiecki w trakcie rozmowy w Kanale Zero podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Były premier Polski nie bardzo precyzyjnie wytłumaczył, co konkretnie ma na myśli: – Czyli poprzez nasz bardzo radykalny język, właśnie do tej prawej strony się odnoszący, który zdominował nasz przekaz, mojego, naszego obozu politycznego, nastąpiło takie zjawisko.

To kolejna wypowiedź, która krytykuje ostatnie lata polityki Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS po przegranym z Koalicją 15 października wyścigu o władzę, postawił na jeszcze bardziej konserwatywny wizerunek partii. Na kandydata na premiera wyznaczył jeden z najbardziej słyszalnych głosów z prawego skrzydła, Przemysława Czarnka.

Mateusz Morawiecki zdradza kulisy porozumienia z Jarosławem Kaczyńskim

W trakcie rozmowy na EEC Mateusz Morawiecki zdradził, że kluczowym tematem, który poruszył z Jarosławem Kaczyńskim w trakcie ich spotkania 21 kwietnia, była kwestia gospodarki. Miała ona pochłonąć ponad 7 godzin rozmów.

Były premier pokusił się też o skrytykowanie władz w kwestii ciągłego sięgania po zagraniczny kapitał: – I co z tego wszystkiego się zadziało, skoro w przetargach wygrywają głównie firmy zagraniczne. W ostatnich dwóch latach Niemcy wygrali w Polsce przetargi na ponad 5 mld zł – stwierdził Mateusz Morawiecki.

Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus przyznał się również do błędu – Muszę powiedzieć, że nasze zarządzanie PGZ, bo ona należała do Skarbu Państwa, pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia i mogę się tutaj bardzo mocno w pierś uderzyć – skomentował polityk.

Prawo i Sprawiedliwość będzie rozgrywać scenę polityczną na dwóch frontach

Odważna krytyka prezesa PiS przez jedną z twarzy całej partii jest czymś bezprecedensowym. Pojawiły się nawet teorie sugerujące, że to właśnie Jarosław Kaczyński może stać za coraz odważniejszą polityką Mateusza Morawieckiego i kontrolować cały proces.

Były premier jest aktualnie w fazie politycznej ofensywy. Znacząco zaktywizował swój profil na X, gdzie regularnie krytykuje rząd Donalda Tuska. Odbywa on też liczne spotkania w miastach w całej Polsce.