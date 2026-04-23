Łukasz Litewka
Łukasz Litewka szczególnie skupiał się na niesieniu pomocy innym Fot. Facebook.com / llitewka / Montaż: naTemat.pl

Nagła i tragiczna śmierć Łukasza Litewki wstrząsnęła całą Polską. Poseł Lewicy do końca angażował się w sprawy społeczne, o czym świadczy jego poruszający post opublikowany tuż przed czwartkowym wypadkiem.

W czwartek po południu (23 kwietnia) media obiegła informacja o śmierci 36-letniego posła Lewicy, Łukasza Litewki. Do dramatycznego wypadku doszło około godziny 13:00 na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej. Parlamentarzysta, który poruszał się rowerem, zginął w wyniku zderzenia z samochodem osobowym. Nagłe odejście tego niezwykle zaangażowanego społecznika wywołało głęboki wstrząs oraz falę żałoby na całej polskiej scenie politycznej.

Ostatni post Łukasza Litewki przed śmiercią

Łukasz Litewka był znany z tego, że media społecznościowe traktował jako narzędzie do nagłaśniania spraw, w których ludziom i zwierzętom działa się krzywda. Swój ostatni post na Facebooku opublikował krótko przed tragicznym wypadkiem. Wpis ten jest bolesnym świadectwem tego, że poseł do samego końca żył sprawami innych i nie potrafił przejść obojętnie obok zła. Tym razem jego uwaga skupiła się na brutalności wśród młodzieży.

W swoich ostatnich słowach Litewka uderzał w problem przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Wyrażał głębokie zaniepokojenie stanem psychicznym współczesnej młodzieży oraz bezkarnością młodych sprawców. To pokazuje, że jego priorytetem zawsze było bezpieczeństwo i godność drugiego człowieka, zwłaszcza tego najsłabszego.

Walczył o prawa najsłabszych

Łukasz Litewka nie był typowym politykiem gabinetowym. Jego aktywność koncentrowała się na bezpośrednim pomaganiu. Był autorem licznych zbiórek charytatywnych na rzecz zarówno chorych dzieci, jak i bezdomnych zwierząt. Na swoich kanałach społecznościowych nagłaśniał społeczne problemy, ale jednocześnie zauważał i doceniał działania charytatywne innych osób, które zasługiwały na szersze uznanie.

Cała Polska zapamiętała Łukasza Litewkę szczególnie z genialnej w swojej prostocie kampanii parlamentarnej. Zamiast własnej twarzy, na swoich banerach umieszczał zdjęcia psów z lokalnych schronisk, które czekały na adopcję. Ten ruch nie tylko zapewnił mu mandat poselski, ale przede wszystkim realnie pomógł wielu czworonogom znaleźć nowe domy. W Sejmie Litewka kontynuował tę misję, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów walczących o prawa zwierząt i poprawę standardów ich ochrony.

Działalność polityczna Łukasza Litewki to z kolei klasyczny przykład kariery opartej na autentycznym zaufaniu lokalnej społeczności. Swoją misję zaczął w rodzinnym Sosnowcu, gdzie od 2014 roku zasiadał w radzie miasta. Prawdziwym przełomem okazały się jednak wybory parlamentarne w 2023 roku. Startując z ostatniego miejsca na liście, dokonał rzeczy niemal niemożliwej – zdobył ponad 40 tysięcy głosów, detronizując lidera formacji, Włodzimierza Czarzastego.

Jego ogromna popularność sprawiła, że w 2025 roku wymieniano go nawet jako potencjalnego kandydata Lewicy w wyścigu o fotel prezydenta RP. Tragiczna śmierć Łukasza Litewki z pewnością pozostawi ogromną pustkę w polskim wolontariacie i działalności społecznej.