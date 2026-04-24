Lotnisko w Krakowie doczeka się nowej trasy. Wszystko dzięki konkurentowi Ryanaira Fot. AS photo family/Shutterstock

Tanie podróżowanie to trend, który utrzymuje się w Polsce od wielu lat. Chętnie sięgamy po ofertę niskokosztowych przewoźników, bo oprócz atrakcyjnych cen oferują oni także bardzo szeroką siatkę połączeń. Do oferty jednego z największych rywali Ryanaira wejdzie właśnie nowa trasa z Krakowa.

Ryanair ma dwóch dużych rywali. W Europie Centralnej i Wschodniej największym konkurentem jest dla niego oczywiście Wizz Air. Natomiast w skali całego kontynentu zdecydowanie większym graczem jest easyJet. Ten brytyjski przewoźnik właśnie zapowiedział uruchomienie nowego połączenia do naszego kraju.

easyJet otworzy nową trasę z Polski. To odpowiedź na zainteresowanie Brytyjczyków

easyJet to linia lotnicza świetnie znana zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, skąd oferuje najwięcej połączeń. W jej ofercie aktualnie znajduje się tylko jedno lotnisko z Polski. Na pokładach pomarańczowych samolotów można latać z Krakowa m.in. do Manchesteru, Londynu-Gatwick, Liverpoolu i Bristolu, ale i do Genewy, Bazylei czy Paryża. Jesienią ich siatka rozszerzy się o jeszcze jedno połączenie.

W systemie rezerwacyjnym brytyjskiego przewoźnika w ostatnim czasie pojawiło się wiele nowych połączeń. Z Birmingham i Bordeaux będzie można polecieć do Agadiru, a z Belfastu do egipskiego Sharm el-Sheikh. Równocześnie nowej trasy doczekają się także Polacy. easyJet połączy bowiem Kraków z Newcastle, miastem położonym w pobliżu granicy Anglii ze Szkocją.

Połączenie to ma zadebiutować już 26 października i będzie realizowane dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i piątki. Będzie to zatem trasa typowo citybreakowa albo ukierunkowana na pracowników i sektor biznesowy. Może to być odpowiedź na zainteresowanie Brytyjczyków. Ci bowiem uwielbiają wypoczywać w Krakowie, a z każdym rokiem coraz chętniej przyjeżdżają na dłużej, żeby cieszyć się urokiem tamtejszego jarmarku bożonarodzeniowego, a także samych świąt Bożego Narodzenia.

easyJet zajmie puste miejsce po Ryanairze. Będzie jednak miał konkurenta

Analizując siatki połączeń, nie sposób nie zauważyć, że easyJet uniknie tu bezpośredniej rywalizacji z Ryanairem. Irlandczycy mają bowiem w ofercie loty na trasie Kraków–Newcastle tylko w sezonie letnim. Być może dodadzą je też na zimę, ale na razie nie ma ich w systemie sprzedaży.

Równocześnie easyJet będzie konkurował na tej trasie z innym brytyjskim przewoźnikiem – Jet2.com. Oni również będą latać w poniedziałki i piątki między lotniskiem w Balicach a portem w Newcastle. Ich rywalizacja może być dla turystów okazją do upolowania biletów w bardzo dobrych cenach.

