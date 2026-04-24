City break bez drenowania portfela? W czasach rosnących cen podróży coraz więcej osób szuka kierunków, które pozwolą odpocząć, ale nie zrujnują budżetu. Sprawdziliśmy, gdzie w 2026 roku można polecieć na krótki wypad i jak na tym zaoszczędzić.

Choć popularne miasta kuszą zabytkami i atmosferą, w sezonie często odstraszają cenami noclegów i jedzenia. Na szczęście wciąż istnieją miejsca, gdzie stosując kilka drobnych porad, można przeżyć pełnoprawny city break i sporo zaoszczędzić. Kluczem jest nie tylko wybór kierunku, ale też sposób podróżowania i planowania wydatków na miejscu. Oto pięć propozycji, które pozwolą zwiedzać świat taniej.

Najciekawsze miasta na city break. Wiemy, gdzie szukać oszczędności

Fez w Maroku to nieodkryty kierunek, a jednocześnie hit dla oszczędnych podróżników. Dostaniemy się tam z przesiadką z licznych lotnisk w Polsce (m.in. z Warszawy, Wrocławia, Poznania, Krakowa, Katowic) Ryanairem lub Wizz Airem. Chociaż nasz budżet mogą nadwyrężyć ceny biletów lotniczych, na miejscu możemy sporo zaoszczędzić.

Za niewielkie pieniądze w Fezie można zatrzymać się w riadzie (tradycyjnym marokańskim domu) z klimatycznym dziedzińcem i śniadaniem w cenie. Poruszanie się po mieście jest niemal darmowe – medyna (serce historycznego miasta z meczetem i bazarem) jest w pełni piesza, a krótkie przejazdy taksówką po mieście kosztują zaledwie kilka złotych. Równie tanie jest jedzenie. Lokalne dania, takie jak tażin czy kuskus, można zjeść za 20-30 zł.

Fez jest tani i egzotyczny, ale też bardziej chaotyczny i intensywny. Dlatego kolejna propozycja to jego przeciwieństwo. Frankfurt jest droższy, ale za to bardziej uporządkowany, przewidywalny i prostszy na szybki weekend. Jako ogromny europejski hub przesiadkowy przyciąga przede wszystkim dostępnością lotów z Polski, choć ostatnio ich liczba wyraźnie się zmniejszyła. Najtańszy miesiąc to maj, a lot zarezerwujemy już od 174 zł w jedną stronę.

Oszczędni powinni postawić na bilety dobowe lub grupowe na transport publiczny, które znacząco obniżają koszty przemieszczania się. Wydatki może ograniczyć również fakt, że city break to zazwyczaj wypad na 2-3 dni. Dzięki temu musimy się spiąć i stworzyć kompaktowy plan wyjazdu, podczas którego w krótkim czasie odwiedzimy wiele atrakcji, oszczędzając tym samym na noclegach czy wyżywieniu. W ten sposób wyjazd nie uderzy nas tak po kieszeni.

Wiedeń to z kolei świetna opcja dla tych, którzy chcą uniknąć lotów. Przy odpowiednio wczesnej rezerwacji bilet kolejowy z Polski może kosztować nawet 60–100 zł. A choć to również jest miasto, które Polakom może wydawać się drogie, istnieje wiele sposobów, by w nim zaoszczędzić. Należy do nich m.in. zakwaterowanie w pokoju wieloosobowym w hostelu czy korzystanie ze sprawnej i stosunkowo taniej komunikacji miejskiej. Z południa Polski, np. z Katowic, możemy dotrzeć tam także wygodnie FlixBusem bądź BlaBlaCarem (wspólne przejazdy zaczynają się już od 40 zł).

Rzym kusi, ale może zaskoczyć cenami. Jak nie przepłacić?

Na drugim biegunie znajduje się Rzym, który uchodzi za jedną z największych pułapek budżetowych w Europie. Mimo to przez cały rok nieodmiennie przyciąga turystów na krótkie weekendowe wypady.

W sezonie ceny noclegów potrafią być bardzo wysokie, jednak nawet tam da się podróżować taniej. Kluczem jest wybór noclegów poza ścisłym centrum oraz korzystanie z darmowych atrakcji – a tych w Wiecznym Mieście nie brakuje. Jest ono przecież muzeum samym w sobie. Korzystanie z darmowych audio przewodników bądź zwiedzanie na własną rękę znacznie tnie koszty.