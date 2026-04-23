Pepco z 50-procentowym rabatem na gadżety do podróży. Szczególnie przydatny jest ten za 13,5 zł

Sezon wakacyjny właśnie się rozpoczyna, a Pepco idealnie wstrzeliło się terminowo z promocją na gadżety dla podróżnych. Szczególnie ciekawa jest obniżka aż o 50 proc. akcesorium, dzięki któremu pakowanie do Ryanaira jest zdecydowanie łatwiejsze.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Każdy, kto choć raz latał z Ryanairem, wie, jak trudno jest spakować rzeczy na tygodniowy wyjazd tylko do bagażu podręcznego. Zwłaszcza że kontrole rozmiarów plecaków u tego przewoźnika to norma, która może skończyć się dopłatą wynoszącą nawet ok. 320 zł. W upchnięciu większej liczby rzeczy do plecaka pomoże organizer, który w Pepco jest aktualnie dostępny za grosze.

Pepco z promocją na gadżety do podróży. Można dużo zaoszczędzić

W ramach najnowszej weekendowej promocji w Pepco aż o 50 proc. obniżono ceny wybranych gadżetów do samolotów. Po tej obniżce za 3,5 zł kupicie pasy do spinania walizki, przydatne zwłaszcza w obliczu wprowadzenia zakazu foliowania bagażu. W niższych cenach dostaniecie także okładki na paszporty, kosmetyczki czy poduszki podróżne.

REKLAMA

Moją uwagę przykuł jednak inny gadżet. W obniżonych cenach dostępne są bowiem organizery do walizek. Z tego gadżetu (choć nie z Pepco) korzystam już od kilku lat i jestem nim zachwycona. Choć nazwa wskazuje, że jest on przeznaczony do walizek, to w moim przypadku świetnie sprawdza się podczas pakowania do plecaka.

Podczas podróży z bagażem podręcznym wykorzystuję najczęściej organizer średniego rozmiaru. Dzięki rolowaniu ubrań i dodatkowemu ściśnięciu ich w "kosmetyczce" zajmują one o wiele mniej miejsca, niż gdyby wkładać je pojedynczo. Z tej metody korzystam podczas swoich wyjazdów od kilku lat i bardzo ją polecam. Na kanale kierunek:PODRÓŻE na YouTube jest nawet cały odcinek pokazujący, jak to robię.

REKLAMA

Organizer do walizki z Pepco w bardzo niskiej cenie. Przydaje się w Ryanairze

Taki "klocek" z ubrań zajmuje mniej miejsca, więc ryzyko, że przekroczycie dozwolone wymiary plecaka w Ryanairze, jest z nim mniejsze. Dodatkowo dzięki lepszemu skompresowaniu ubrań macie więcej miejsca na pamiątki, a to zawsze się przydaje. Kolejną zaletą jest możliwość wykorzystania ubrań jako poduszki. To co prawda skrajny przykład, ale zdarzyło mi się już z niego skorzystać na lotnisku.

Na ten gadżet warto zwrócić uwagę także dlatego, że jest on aktualnie dostępny w śmiesznie niskiej cenie. Za zestaw składający się z pięciu różnych organizerów (w tym tego na buty) zapłacicie tylko 13,5 zł po 50-procentowym rabacie. Promocja obowiązuje od czwartku 23 kwietnia do niedzieli 26 kwietnia. Pamiętajcie bowiem, że przed nami kolejna w tym roku niedziela handlowa.

REKLAMA