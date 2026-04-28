Zgłaszanie fałszywych faktur jest już dostępne w Aplikacji Podatnika KSeF. Jak zabezpieczyć firmowe pieniądze przed oszustami? Fot. Longfin Media / Shutterstock

W Krajowym Systemie e-Faktur pojawiła się wreszcie nowa funkcja, na którą czekali polscy przedsiębiorcy. Pozwala łatwo i szybko zgłosić fałszywe rachunki. Oszuści od dłuższego czasu wysyłali je, by wyłudzić pieniądze.

Cyfrowa rewolucja w fakturowaniu przyniosła firmom dużo ułatwień (i pułapek, o czym za chwilę), ale otworzyła też furtkę dla zupełnie nowych nadużyć. Oszuści bardzo sprytnie wykorzystywali luki, wysyłając firmom dokumenty za fikcyjne usługi. Ministerstwo Finansów w końcu powiedziało dość, wprowadzając wyczekiwane narzędzie obronne w aplikacji KSeF 2.0.

Fałszywe faktury-widmo to plaga w KSeF

Lutowy start obowiązkowego e-fakturowania dla największych graczy na rynku wywołał od razu falę wyłudzeń. Wystarczyło znać NIP dowolnego przedsiębiorstwa, by bez wiedzy jego właściciela przesłać rachunek z żądaniem zapłaty. W natłoku setek cyfrowych dokumentów można było łatwo przeoczyć i zaakceptować fakturę-widmo.

Przestępcy liczyli więc na nieuwagę księgowych. Tego typu scam opierał się najczęściej na podmiocie, z którym dana firma nigdy wcześniej nie współpracowała. Naciągacze mogli potem wyjaśnić wysłanie dokumentu zwykłą pomyłką w numerze NIP, sprytnie unikając w ten sposób odpowiedzialności karnej.

Zgłaszanie faktur scamowych w aplikacji

Ministerstwo Finansów 24 kwietnia, czyli dzisiaj, uruchomiło narzędzie do walki z wyłudzeniami. Opcja znacznie ułatwia bezpośrednie poinformowanie skarbówki o podejrzanym dokumencie, bez konieczności wypełniania oddzielnych formularzy.

"Wprowadzenie funkcjonalności stanowi element rozwoju Krajowego Systemu e-Faktur oraz odpowiedź Ministerstwa Finansów na zgłaszane potrzeby przedsiębiorców w zakresie usprawnienia obsługi systemu" – czytamy w oficjalnym komunikacie resortu.

Aby skorzystać z nowości, wystarczy kilka prostych kroków. Jak zablokować fałszywy dokument?

Zaloguj się do swojego konta w Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 . Przejdź do zakładki Faktury i wybierz z menu Listę faktur. Znajdź podejrzany plik i wejdź w jego szczegóły. Wybierz nową opcję Zgłoszenie nadużycia. Wpisz powód, dodaj uzasadnienie i zatwierdź wymagane oświadczenie. Kliknij przycisk Zgłoś, by wysłać elektroniczny formularz.

"W razie pytań lub wątpliwości dotyczących zgłaszania faktur scamowych dostępna jest całodobowa infolinia Krajowej Administracji Skarbowej pod numerem: 22 330 03 30" – informuje ministerstwo.

Pułapki w KSeF. Na co trzeba uważać?

Samo blokowanie oszustów to jednak wciąż za mało. Wdrożenie e-fakturowania w firmie wymaga przemodelowania wielu procesów. System skrywa w sobie pułapki, które mogą sparaliżować sprzedaż.

Główne błędy w KSeF popełniane przez początkujących przedsiębiorców:

Podwójne daty – przy wysyłce offline dokument ma inną datę wystawienia, a inną nadania numeru, co mocno gmatwa rozliczenia. Brak opcji cofnięcia – raz wpuszczony plik wymaga wystawienia dodatkowej faktury korygującej. Natychmiastowe doręczenie – wgranie do bazy to automatyczny odbiór przez klienta, co z miejsca uruchamia bieg terminów płatności. Brak powiadomień – państwowy system nie wysyła maili o nowych rachunkach. Brak uprawnień – szefowie zapominają nadawać dostępy księgowym, blokując tym samym obieg dokumentów.