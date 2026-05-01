Więcej miejsc w pociągach na majówkę i powrót sezonowego pociągu nad morze Fot. Shutterstock.com / Fotokon

Majówkowy czas oznacza wzmożoną liczbę turystów, którzy jako swój środek transportu po Polsce często wybierają pociąg. W odpowiedzi na potrzeby pasażerów PKP Intercity ogłasza, że na czas majówki zwiększa ilość miejsc w pociągach oraz przywraca popularny pociąg sezonowy na Hel.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Podróżowanie pociągiem to zupełnie inne doświadczenie i przygoda, a często także tańsza alternatywa dla aut lub po prostu wygoda. A jak pociąg się opóźni, to czasem nawet dostaniemy od obsługi legendarnego batonika na osłodę. Narodowy przewoźnik dodatkowo zachęca turystów do wybierania składów PKP, przygotowując na ten długi weekend wyjątkowo atrakcyjną ofertę.

PKP zwiększa liczbę wagonów w pociągach na majówkę

W tym roku PKP Intercity przygotowało się na majówkowy szczyt wyjątkowo solidnie. Od 30 kwietnia aż do 4 maja przewoźnik zaplanował wzmocnienie blisko 120 najpopularniejszych połączeń – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Do składów, które cieszą się największym zainteresowaniem, dołączane są dodatkowe wagony, a pracownicy PKP na bieżąco analizują liczbę sprzedanych biletów. Jeśli tylko pozwalają na to warunki techniczne, składy są wydłużane w ostatniej chwili, by nikt nie musiał spędzić podróży na korytarzu.

REKLAMA

Przykładem tego jest chociażby pociąg IC Łużyce, kursujący na trasie Warszawa – Zgorzelec. W kluczowych dniach (1, 3 i 4 maja) na odcinku między stolicą a Wrocławiem skład ten będzie zestawiony z dwóch połączonych pojazdów PesaDart. Taki zabieg pozwala na zabranie aż 700 pasażerów jednocześnie. Warto podkreślić, że w czasie tegorocznej majówki podróżni mają do dyspozycji ponad 530 połączeń dalekobieżnych dziennie, co stanowi wzrost o 60 składów w porównaniu do ubiegłego roku, jak informuje PKP Intercity.

Pociąg Jantar wraca na tory. Prosto z Warszawy na Hel

Największą gratką dla miłośników Bałtyku jest bez wątpienia powrót sezonowego połączenia nad samo morze. Właśnie dziś, 1 maja, po raz pierwszy w tym roku w trasę wyruszył uwielbiany przez turystów pociąg EIC Jantar relacji Warszawa – Hel – Warszawa. To idealna opcja dla tych, którzy chcą uniknąć korków na autostradzie i słynnej "helskiej" drodze.

REKLAMA

Rozkład jazdy pociągu prezentuje się następująco: skład odjeżdża ze stacji Warszawa Centralna o godzinie 7:49, a do Helu dociera o 13:28. W drogę powrotną pociąg wyrusza o 16:20, natomiast do stolicy przyjeżdża o godzinie 21:35.

Pociąg po drodze zatrzymuje się w popularnych kurortach, takich jak Władysławowo, Jastarnia czy Jurata, ale także w dużych miastach – Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Po majówkowym starcie, EIC Jantar będzie kursował w każdą sobotę i niedzielę, ułatwiając weekendowe wypady nad morze.

Informatorzy na peronach i wsparcie w aplikacji

PKP Intercity zadbało nie tylko o pociągi, ale i o obsługę pasażera na samym dworcu. Na największych stacjach w Polsce pojawili się informatorzy mobilni w charakterystycznych kamizelkach. Są oni do dyspozycji pasażerów, pomagając odnaleźć właściwy peron, sprawdzić opóźnienia czy zaplanować szybką przesiadkę, co przy dużym tłoku bywa zbawienne.

REKLAMA