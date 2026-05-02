Wielki upadek taniej linii lotniczej w USA. Dziesiątki tysięcy pasażerów utknęły przez odwołanie lotów Fot. Sharkshock/Shutterstock

Rynek lotniczy stał się wyjątkowo trudny z powodu napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Mamy właśnie pierwszą ofiarę drożejących paliw. Tania linia lotnicza z 34-letnim stażem ogłosiła właśnie upadek. Dziennie przewoziła ok. 60 tys. pasażerów.

Loty na całym świecie stały się w ostatnich tygodniach dość ryzykowne. Wzrost cen paliwa lotniczego doprowadził do odwołania tysięcy rejsów, o czym najboleśniej przekonała się Lufthansa, zamykając linię Lufthansa CityLine i kasując tysiące ich lotów, w tym te z Polski. Jednak jeszcze dotkliwszy jest upadek linii Spirit Airlines. Ten amerykański niskokosztowiec przewoził dziesiątki tysięcy pasażerów dziennie. W sobotę 2 maja poinformował, że nie odbędzie się już żaden z jego lotów.

Tania linia lotnicza Spirit Airlines upadła. Masowo odwołują loty w USA

Spirit Airlines było świetnie znaną tanią linią lotniczą w USA. Jej złote lata przypadały na okolicach 2010 roku, kiedy to w ciągu 12 miesięcy otwarto 28 nowych tras, a wartość firmy szacowano na 6 miliardów dolarów. Podobnie jak w Ryanairze, na pokładach Spirit trzeba było dodatkowo zapłacić za bagaż rejestrowany czy posiłek. W zamian przewoźnik oferował jednak tanie bilety z minimalną marżą.

System ten przestał się jednak sprawdzać w okresie pandemii koronawirusa. To właśnie w 2020 roku zaczęły się wielkie problemy finansowe Spirit Airlines, z których linia miała jednak szansę wyjść. Niestety ostatecznym ciosem okazał się dla niej kryzys na Bliskim Wschodzie, który doprowadził do gwałtownego wzrostu cen paliw. Zarząd przewoźnika ubiegał się o dodatkowe finansowanie w Białym Domu, ale wszystko wskazuje na to, że rozmowy z Donaldem Trumpem i jego doradcami zakończyły się fiaskiem.

"Jesteśmy dumni z wpływu naszego ultraniskobudżetowego modelu na branżę w ciągu ostatnich 34 lat i mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli służyć naszym Gościom przez wiele kolejnych lat" – przekazała w oficjalnym oświadczeniu linia Spirit Airlines. "Do naszych Gości: wszystkie loty zostały odwołane, a obsługa klienta nie jest już dostępna" – dodała.

Nie będzie lotów na wakacje ani powrotnych. Wielki kryzys lotniczy w USA

Spirit Airlines upadło z dnia na dzień, pozostawiając pracowników, a także swoich klientów z dala od domów. Szacuje się, że przewoźnik zatrudniał ok. 15 tys. osób, które teraz stracą źródło utrzymania. Jednak jak podaje "NBC News", Sean Duffy, sekretarz transportu w Stanach Zjednoczonych, już zaapelował do pozostałych przewoźników o niepodwyższanie cen biletów, aby klienci upadłej linii mogli w uczciwych cenach wrócić do domów lub wylecieć na zaplanowane wakacje.

– Zaangażowaliśmy naszych partnerów lotniczych, aby mieć pewność, że pasażerowie nie zostaną uwięzieni, społeczności zachowają dostęp do tras, ceny biletów nie wzrosną gwałtownie, a pracownicy Spirit będą mieli dostęp do nowych możliwości zatrudnienia – przekazał Duffy w specjalnym oświadczeniu.

W USA rozpoczął się już szereg akcji związanych z upadłością Spirit Airlines. Niektórzy przewoźnicy oferują tzw. ceny ratunkowe, inni sprowadzają do domów pracowników zamkniętej linii. Jeszcze inni zaproponowali limity cen na niektórych trasach, które dotychczas obsługiwał tani przewoźnik.