Emmanuel Macron chwycił za mikrofon po szczycie w Erywaniu. Fot. NEXTA

Podczas spotkania liderów państw europejskich w Erywaniu doszło do niecodziennej sytuacji. Prezydent Emmanuel Macron postanowił zaśpiewać ważny francuski utwór. Akustyczną oprawę zapewnił mu premier Armenii, Nikol Paszinian.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Hasłem Szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej, który odbył się 4 maja w Erywaniu w Armenii, jest "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Nic tak nie buduje jedności i stabilności jak wspólne doświadczanie sztuki. A w tym wypadku mowa nawet o jej wspólnym wykonaniu.

Podczas oficjalnej kolacji w Armenii prezydent Francji Emmanuel Macron zdecydował się na zaśpiewanie słynnego utworu "La Bohème" Charlesa Aznavoura. Jego występ zdobył wspaniałą oprawę akustyczną. M.in. dzięki udziałowi premiera Armenii, Nikola Pasziniana, który zdecydował się akompaniować francuskiemu prezydentowi za pomocą perkusji.

REKLAMA

Ich wspólny występ jest wyrazem pozytywnego przekazu płynącego z ważnego szczytu politycznego, w którym wziął udział m.in. premier Donald Tusk. Wybór utworu nie był przypadkowy. Autor "La Bohème", Charles Aznavour, miał ormiańskie korzenie i był związany z krajem przodków.

Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej – spotkanie liderów europejskich o gigantycznym znaczeniu

Jak podaje oficjalny komunikat prasowy organizatora, w ósmym spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej wzięło udział ponad 40 szefów państw i rządów. Był to też pierwszy raz, gdy w spotkaniu uczestniczył kraj spoza Europy. Mowa tu o gościu specjalnym, premierze Kanady, Marku Carney'u. Jego obecność ma być dowodem na zbliżenie się tego państwa do partnerów w Unii Europejskiej w dobie niedawnych nieporozumień z USA.

REKLAMA

Jednym z nieporozumień było przykładowo opublikowanie na Truth Social nowej mapy Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump w subtelny sposób dał znać, że myśli o Kanadzie jako partnerze nie tylko w kontekście gospodarczym i politycznym, ale też terytorialnym. Podobnie spogląda też w kierunku Grenlandii i Wenezuelii.

Na szczycie pojawili się też inni niezwykle ważni przedstawiciele spoza UE, w tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i prezydent Szwajcarii Guy Parmelin.

Równolegle w Erywaniu odbywał się Szczyt UE-Armenia

4 i 5 maja 2026 roku odbywał się też szczyt mający na celu zacementowanie współpracy Armenii (państwa kandydata na członka Unii Europejskiej) z UE. Reprezentantami z ramienia Unii byli przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, i António Costa, przewodniczący Rady Europejskiej.

REKLAMA

Rozmowy miały być sygnałem o silnym zaangażowaniu w pogłębienie relacji pomiędzy UE a Armenią. Ustalano kształt dalszych relacji dwustronnych, przede wszystkim w sektorach energetycznym, transportu i komunikacji cyfrowej.

W trakcie spotkania podpisane zostały kolejne listy intencyjne, wymieniono się dokumentami, w tym roboczymi ustaleniami pomiędzy Armenią a Frontexem i raportem wizowym.

Od 2021 roku Armenia zobowiązana jest do przeprowadzania reform, które mają ją przybliżyć do członkostwa w UE. Dotyczą one m.in. walki z korupcją, reform sądownictwa, a także zmian w ramach praworządności i polityki społecznej.

W toku rozmów władze Armenii wyraziły poparcie dla polityki UE względem Bliskiego Wschodu (oparte na deeskalacji i ochronie infrastruktury, a także zapewnieniu bezpieczeństwa ludności) i Ukrainy (oparte na kompleksowym, sprawiedliwym i trwałym pokoju).

Za słowami idą też poważne gwarancje finansowe. UE wspiera inwestycje w Armenii i przyczynia się do zapewnienia "odporności i wzrostu" poprzez realizację planów o wartości łącznej 270 milionów euro (w latach od 2024 do 2027).