Paweł K., adwokat od "trumny na kółkach", został zatrzymany przez policję. Mężczyzna poszukiwany był listem gończym. Od 5 marca ukrywał się przed systemem sprawiedliwości.

Paweł K., mężczyzna prawomocnie skazany 5 marca na półtora roku bezwzględnego więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie osoby, został zatrzymany przez policjantów w powiecie hrubieszowskim.

"46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych – nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym" – przekazała Policja Łódzka w komunikacie.

W akcję zaangażowani zostali funkcjonariusze z łódzkiej komendy wojewódzkiej, specjalizujący się w ściganiu najgroźniejszych przestępców.

Jak podaje Łódzka Policja: "To kolejny sukces łódzkich policjantów, który pokazuje, że nikt nie może czuć się bezkarny, a ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości zawsze kończy się w ten sam sposób – osadzeniem w placówce penitencjarnej."