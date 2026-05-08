W kolejnych dniach czeka nas gwałtowne ochłodzenie. W niektórych częściach kraju grożą nam także przymrozki charakterystyczne dla tego okresu w ciągu roku. "Zimna Zośka" może okazać się bardzo problematyczna dla ogrodników, rolników i kierowców.

W trzecim tygodniu maja czeka nas ponowne starcie z niesprzyjającą pogodą. Po gwałtownej zmianie, która rozpoczęła się na początku tego tygodnia, nadchodzi okres ochłodzenia, który bardzo silnie uderzy w rolników i ogrodników. W nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się też utrudnień na drogach.

Ostatnie burze były zwiastunem frontów, które przeszły przez nasz kraj 6 i 7 maja. Jak raportuje IMGW, po 8 maja burze mają ustąpić, a zamiast nich znajdziemy się w chłodnej i stabilnej masie powietrza.

Pogoda za dnia wciąż będzie jednak sprzyjająca. Dziś (piątek, 08 maja) w większości kraju będziemy odnotowywać temperatury powyżej 11 stopni Celsjusza. W sobotę będzie cieplej. Odnotowywane będą temperatury sięgające nawet 18 stopni Celsjusza. W niedzielę, 10 maja, zachodnia i południowa część Polski może liczyć na od 18 do 20 stopni Celsjusza.

Wstęp do przymrozków. Kolejne dni przyniosą spore ochłodzenie

Zwrot w pogodzie zacznie się dziś w nocy. Jak raportuje IMGW, temperatura może spaść nawet do 3 stopni Celsjusza. Wciąż będziemy mieć do czynienia z bardzo mocnym wiatrem, nawet 18 km/h. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, bo aż 11 stopni Celsjusza.

Jeszcze gorsza sytuacja będzie w nocy z soboty na niedzielę. Wówczas temperatury spadną nawet do 1 stopnia Celsjusza. W dużej części kraju dojdzie też do obniżenia siły wiatru.

Po 10 maja sytuacja nie ulegnie poprawie. Póki co nie ma jeszcze danych na ten temat opracowanych na bazie modelu IMGW-PIB, ale jeden z najbardziej zaawansowanych i dokładnych numerycznych modeli prognozy pogody na świecie, opracowany przez Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych, sugeruje jeszcze mocniejsze ochłodzenie.

W tym roku nie unikniemy zimnej Zośki

Jak podaje IMGW, według modelu ECMWF HRES 0,1°, we wtorek (12.05) i środę (13.05) temperatura w niektórych regionach kraju może spaść poniżej zera.

Przymrozki w tym okresie to tzw. "zimni ogrodnicy" lub "zimna Zośka". Występują one w Polsce bardzo często. Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego ustaliło w latach 80., że prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozku w okresie od 10 do 17 maja wynosi aż 34 proc. Taka sytuacja może też nastąpić nawet bliżej okresu wakacyjnego. Prawdopodobieństwo przymrozków w dniach 20–25 maja wynosi 25 proc.

Przymrozki na "zimnych ogrodników" i "zimną Zośkę" są niezwykle dużym zagrożeniem dla roślin. Następują one po okresie intensywnego kwitnienia.

Ogrodnicy i rolnicy muszą się więc przygotować. Rośliny należy odpowiednio zabezpieczyć, np. za pomocą agrowłókniny. Jeśli jest taka możliwość, florę można przenieść też do wnętrz.