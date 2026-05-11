Daleko od "efektu Czarnka". Nowe badanie Opinia24 sugeruje jednak pewne zmiany po prawej stronie sceny politycznej.

Wyniki sondażu Puls Opinii, jakie pracownia Opinia24 przekazała redakcji naTemat.pl, wskazują na kolejne zwycięstwo KO, jednak ponownie bez zdolności do uformowania rządu na wzór obecnej rządzącej koalicji. Badanie pokazuje także ciekawe zmiany, które dzieją się po prawej stronie polskiej sceny politycznej.

To kolejny sondaż wyborczy, który wskazuje na zwycięstwo partii Donalda Tuska. Zwycięstwo pyrrusowe, bo w praktyce wciąż nic nie wskazuje na to, by koalicja 15 października była w stanie utrzymać władzę.

Najnowszy sondaż Opinia24: KO z 9-punktową przewagą nad PiS

Jak podaje Opinia24, jeśli chodzi o obecny poziom poparcia dla poszczególnych partii, prezentuje się on następująco:

Koalicja Obywatelska – 33,8 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 24,8 proc. Konfederacja – 11,7 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 7,8 proc. Lewica – 7,0 proc. Polska 2050 – 3,0 proc. Razem – 1,9 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 1,9 proc.

Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode, czyli przy pomocy wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI). Odbyło się w dniach od 4 do 6 maja 2026 roku.

Grupa badana obejmowała 1002 osoby. 0,6 proc. uczestników zadeklarowało chęć głosowania na partie, które nie zostały wymienione w powyższych statystykach. Aż 7,5 proc. respondentów nie zadeklarowało poparcia dla żadnego konkretnego ugrupowania. Z kolei chęć udziału w wyborach zadeklarowało aż 74 proc. uczestników badania.

Ciekawe zmiany po prawej stronie, ale "efekt Czarnka" wciąż nieobecny

To kolejny sondaż, w którym różnica pomiędzy KO a PiS jest zbliżona do danych ze średniej sondażowej. Portal ewybory.eu szacuje ją obecnie na 8,6 p.p. na korzyść KO (stan na 11 maja 2026 roku). W przypadku badania Opinia24 mowa tu o równych 9 p.p. Przypomnijmy, że państwowy CBOS ostatnio opublikował wyniki sondażu miażdżące dla PiS, w którym KO nad PiS odnotowało przewagę wynoszącą gigantyczne 11,2 p.p.

Jak informuje Urszula Krassowska, ekspertka sondażowni Opinia24, "Układ sił po prawej stronie sceny politycznej może w nadchodzącym czasie nas zaskoczyć".

Wskazuje na to m.in. wzrost poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości (wynoszący 2,8 p.p.), a także spadek poparcia Konfederacji, która w marcu mogła liczyć na 14,5 proc., w kwietniu na 12,8 proc., by ponownie stracić, tym razem 1,1 p.p. i uzyskać najniższy wynik w okresie od maja 2025 roku w ramach badań prowadzonych przez ośrodek Opinia24. Trzecia prawicowa partia, która przekracza próg wyborczy, Konfederacja Korony Polskiej, może za to liczyć na wzrost poparcia o 0,9 p.p.

Koalicja rządząca z problemami. PSL i Polska 2050 poniżej progu wyborczego

Choć nie widać tu "efektu Czarnka", czyli potencjalnego przyciągnięcia bardziej radykalnego, prawicowego elektoratu przez największego konkurenta KO, Prawo i Sprawiedliwość, rząd Donalda Tuska w kontekście wyborczym wciąż zmaga się z niskim poziomem poparcia dla poszczególnych partii koalicyjnych.

Decyzja, w której Kaczyński wskazał kandydata PiS na premiera, miała być impulsem mobilizującym prawicowy elektorat, ale wciąż nie przynosi spodziewanych rezultatów. Co więcej, nowy sondaż pokazuje dwie Polski – KO wygrywa wśród starszych wyborców, ale traci do Konfederacji w grupie najmłodszych.

Badania wciąż wskazują na bardzo niską popularność Polski 2050 i PSL. W przypadku raportu ośrodka Opinia24 poparcie dla nich stanowi odpowiednio 3,0 proc. i 1,9 proc. Jedyną partią koalicyjną poza KO, która przekracza próg wyborczy, jest Lewica z wynikiem 7,0 proc. Co istotne, w nowym sondażu KO i Lewica wywracają układ sił, pokazując, że stabilny duet tych dwóch ugrupowań może stanowić fundament dla utrzymania władzy.

