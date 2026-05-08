Jarosław Kaczyński ostro wypowiada się o "hipokryzji" Donalda Tuska. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. zrzut ekranu, TVP Info / youtube.com/@tvpinfo

Jarosław Kaczyński oskarża Donalda Tuska o hipokryzję i "politykę opiłowywania" katolików. W swojej nowej narracji nawiązuje do Daniela Obajtka i dosyć kompromitującej byłego prezesa Orlenu sytuacji związanej z tygodnikiem założonym przez Jerzego Urbana. Prezes PiS na X.com aż wrzucił zmontowaną grafikę.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

"Pierwszy katolik wczoraj był w Watykanie i – jak sam powiedział – na wszystko z Ojcem Świętym miał podobne spojrzenie" – tak o wizycie Donalda Tuska we Włoszech i Watykanie wypowiedział się w piątek Jarosław Kaczyński.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przypomniał premierowi jego przewinienia wobec byłego prezesa Orlenu:

"Ciekawe, jak wytłumaczył prokuratorskie szykany wobec Daniela Obajtka, który wycofał ze sprzedaży na stacjach Orlen pismo z obrazoburczą okładką z wizerunkiem św. Jana Pawła II" – zastanawiał się szef największej prawicowej partii w Polsce.

REKLAMA

Jarosław Kaczyński ma też pomysł, co oznaczają ostatnie słowa Donalda Tuska. Zarzuca premierowi, że za jego pobudkami stoi "hipokryzja do entej potęgi", a obrana przez szefa KO to "polityka opiłowywania katolików".

Sprawa odnosi się do słów premiera, który miał okazję odwiedzić papieża Leona XIV w trakcie wizyty we Włoszech i Watykanie.

Premier Donald Tusk na spotkaniu z papieżem. Polityk i głowa Kościoła mają "właściwie identyczne poglądy"

Donald Tusk nie krył zachwytu spotkaniem z papieżem Leonem XIV. Kancelaria Premiera opublikowała na X jego relację:

REKLAMA

"To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne w dzisiejszych czasach, gdzie jest pełno kłótni i konfrontacji, przemocy – usłyszeć od Ojca Świętego słowa pod którymi się oburącz podpisuje to było coś naprawdę fajnego" – deklarował premier.

Donald Tusk w trakcie wizyty w Watykanie miał też okazję do odwiedzenia grobu Jana Pawła II, a także zachęcenia Leona XIV do podjęcia wizyty w Polsce:

"Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością" – zadeklarował premier.

REKLAMA

Warto doprecyzować, że papież Leon XIV nie planuje odwiedzin w najbliższej przyszłości. Najbliższej, tj. przed rokiem 2028. Wynika to z etyki dyplomacji Watykanu, który nie organizuje wizyt papieskich do krajów, w których w danym roku odbywają się wybory polityczne. W Polsce w 2027 roku będą miały miejsce wybory parlamentarne, co wyklucza możliwość pojawienia się Leona XIV nad Wisłą.

"Hipokryzja do entej potęgi", Daniel Obajtek i tygodnik "NIE"

Jarosław Kaczyński, krytykując entuzjazm premiera, nawiązał do sytuacji z 2023 roku. Mowa tu o wydaniu tygodnika "NIE", na którego okładce znajdowało się zdjęcie Jana Pawła II z lalką przybitą do krzyża.

Sytuacja doprowadziła do reakcji ówczesnego szefa Orlenu, Daniela Obajtka, który zdecydował się na wycofanie satyrycznej gazety z półek na stacjach należących do koncernu. Reakcji zresztą dosyć nieudolnej, bo w praktyce doprowadziło to do gwałtownego wzrostu popularności tygodnika.

Satyryczne pismo zdecydowało się nawet na wystosowanie oficjalnych podziękowań pod adresem Obajtka. Cenzura sprawiła, że o wydaniu mówiły wszystkie liczące się media. Treść podziękowania brzmiała: "[PILNE] Daniel Obajtek Człowiekiem Roku tygodnika "NIE" za najlepszą reklamę naszego pisma od początku jego istnienia".