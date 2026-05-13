Planowanie weekendowego wypadu do jednego z najbardziej romantycznych miast świata stanie się znacznie prostsze. Irlandzki przewoźnik zdecydował się na roszadę w swoim rozkładzie lotów z Krakowa. To ruch w stronę konkurencji, która już wcześniej postawiła na wygodę podróżnych.

Wybór lotniska to dla wielu turystów kluczowy element planowania podróży, bo często niska cena biletu wiąże się z koniecznością długiego i kosztownego dojazdu z dalekiego portu lotniczego. Ryanair postanowił jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom pasażerów startujących z Małopolski i ogłosił "podmiankę", która wejdzie w życie już jesienią.

Koniec z dalekimi dojazdami. Ryanair wchodzi na lotnisko Marco Polo w Wenecji

Z systemu rezerwacyjnego przewoźnika wynika, że od 27 października loty z Krakowa będą realizowane na główne lotnisko Marco Polo w Wenecji. Zastąpi ono dotychczasowe połączenie do Wenecji-Treviso, które zostanie zawieszone 24 października.

To doskonała wiadomość dla turystów. Lotnisko Marco Polo dzieli od historycznego centrum Wenecji zaledwie kilka kilometrów, podczas gdy z Treviso trzeba było pokonać trasę liczącą ponad 30 kilometrów. Zmiana ta oznacza dla podróżnych nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy wydawanych na transfery oraz komunikacją. Nowy rozkład przewiduje cztery loty tygodniowo: we wtorki, czwartki, piątki oraz soboty.

Zmiana ta stanowi też przypomnienie dla planujących podróże na własną rękę. Sprawdzenie dokładnej lokalizacji docelowego lotniska może zaoszczędzić nam sporo kłopotu na miejscu. Nie ma bowiem nic gorszego, niż sytuacja, gdy po wielogodzinnej podróży czeka nas jeszcze wielokilometrowy dojazd do centrum miasta.

Jednym ze znanych lotnisk-pułapek jest na przykład Paryż-Beauvais (BVA). Chociaż dolecimy tam tanimi liniami, np. Ryanairem czy Wizz Airem, a najlepsze oferty mogą wynosić nawet kilkadziesiąt złotych za lot w jedną stronę, na miejscu możemy się zdenerwować, gdy odkryjemy, że do samego Paryża musimy przejechać jeszcze ok. 85 kilometrów. Czas dojazdu może wynieść nawet do 2 godzin.

Z tego powodu nad drogą powietrzną dużą przewagę mają pociągi, szczególnie te z wagonami sypialnymi. Nocne podróżowanie to sposób na zaoszczędzenie czasu. A dworce główne bardzo często znajdują się w centrach miast, co sprawia, że właściwy urlop rozpoczniemy o wiele szybciej, niż gdybyśmy lecieli samolotem. Niedawno ruszyła sprzedaż na tegoroczny Adriatic Express, który w wygodny sposób zabierze nas do Chorwacji i Słowenii.

Wielka bitwa o pasażera. Ryanair rzuca wyzwanie Wizz Airowi

Jak wskazuje portal "Fly4free", eksperci nie mają wątpliwości, że "podmiana" lotnisk przez Ryanaira to element walki z konkurencją o polskich pasażerów. Wszystko dlatego, że od końca marca loty z Krakowa na lotnisko Marco Polo oferuje już Wizz Air. Jak widać, Ryanair, znany z polityki dublowania tras konkurencji, nie zamierzał oddawać pola bez walki.