Już pod koniec maja będzie ciepło (mapka pokazuje 22 maja). Nadchodzące wakacje przyniosą namjednak znacznie wyższe temperatury niż w ubiegłych latach. Fot. wxcharts.com

Nadchodzące lato 2026 zdecydowanie da nam popalić. Najnowsze dane synoptyków nie pozostawiają złudzeń co do tego, jak będą wyglądać nasze wakacje.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Po dość chłodnym kwietniu i kapryśnym maju, z którym wciąż się zmagamy, czeka nas drastyczna zmiana pogody. Najbliższe trzy miesiące przyniosą nam temperatury znacznie przekraczające dotychczasowe normy. Polska znajdzie się pod wpływem wyjątkowo gorących mas powietrza.

Długoterminowa prognoza pogody na lato 2026

Z opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej długoterminowych analiz wyłania się pewien ogólny obraz najbliższych wakacji. Synoptycy nie mają wątpliwości, że pożegnamy się z umiarkowaną wiosenną aurą, a letnie miesiące przyniosą ze sobą powiew prawdziwego gorąca. Pełna prognoza pogody na lato 2026 w Polsce zaskoczyła nawet ekspertów.

REKLAMA

"W całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej" – przekazali eksperci IMGW, odnosząc się do statystyk z lat 1991-2020.

Kremy do opalania będą niezbędne, ale parasole wciąż mogą się przydać. Zgromadzone przez synoptyków informacje wskazują bowiem, że pogoda na wakacje pod kątem opadów utrzyma się na standardowym, wieloletnim poziomie. Nie musimy się zatem obawiać ekstremalnej suszy, bo przelotne ulewy z pewnością się będę trafiać.

Prognoza pogoda na każdy miesiąc wakacji 2026

IMGW wczoraj (14 maja) zaktualizowało swoje prognozy. O ile jeszcze niedawno pisaliśmy, że tylko czerwiec będzie powyżej normy, o tyle teraz całe trzy miesiące wakacji mają być z anomaliami. To potwierdza wcześniejsze sygnały, że fala upałów jest nieunikniona, a prognoza pogody na maj to tylko wstęp do tego, co czeka nas w czerwcu, lipcu i sierpniu.

REKLAMA

Czerwiec 2026

Początek lata od razu rzuci nas na głęboką wodę, jeśli chodzi o wskazania termometrów. Modele meteorologiczne jasno wskazują, że średnia temperatura powietrza w całym kraju poszybuje powyżej wieloletniej normy z lat 1991-2020. Co to oznacza w praktyce?

Fot. IMGW

Dla Warszawy standardowa średnia dobowa wynosi od 17,6 do 18,3 stopni Celsjusza, a dla Krakowa od 17,4 do 18,2 stopni. W tym roku te pułapy zostaną przekroczone, co zapowiada zdecydowanie więcej dni z upałem. Już wcześniej eksperci z IMGW pokazali, jakie będzie lato i że upał zacznie się szybciej, niż myślicie. Suma opadów utrzyma się w normie, więc letnie ulewy wciąż będą się pojawiać.

REKLAMA

Lipiec 2026

Środek wakacji utrzyma gorący trend i przyniesie prawdziwe skwary. Synoptycy prognozują, że na terenie całej Polski znów zanotujemy wartości przekraczające historyczne średnie.

Fot. IMGW

W lipcu zazwyczaj we Wrocławiu notuje się średnio od 19,1 do 20,0 stopni Celsjusza, a w Poznaniu od 18,8 do 19,6 stopni. Tegoroczna długoterminowa prognoza na lato przewiduje wyższe wyniki. To wprost oznacza długie fale uciążliwego gorąca w największych aglomeracjach. Deszczu spadnie za to dokładnie tyle, ile zazwyczaj, co ułatwi planowanie wyjazdów.

Sierpień 2026

Końcówka sezonu urlopowego nie przyniesie nagłego ochłodzenia. Eksperci z IMGW potwierdzają, że sierpień w całym kraju znów przebije temperaturowe normy. Mieszkańcy Łodzi, gdzie historyczna norma to 18,2 – 18,9 stopni Celsjusza, czy Warszawy z wynikiem 18,4 – 19,2 stopni, muszą przygotować się na przedłużające się uderzenia gorąca. Wszystko wskazuje na to, że lato 2026 będzie rekordowe, a pierwsza fala upałów nadejdzie bardzo wcześnie.

Fot. IMGW

Mapy pogodowe dotyczące opadów pozostają stabilne i ponownie przewidują wartości w granicach normy wieloletniej. Taka pogoda na wakacje to jasny sygnał, że letnia odzież i wentylatory będą wyjątkowo w cenie.

REKLAMA

Synoptycy z IMGW przypominają, że "Pomimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych, wciąż nie można uniknąć błędów i różnic w prognozach na tak długi okres w przyszłość".