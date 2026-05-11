Załamanie pogody na Zimną Zośkę. Synoptycy zapowiadają ulewny deszcz i niebezpieczne nocne przymrozki Fot. Zrzut ekranu / Wxcharts.com

Zimna Zośka przerwie wiosenną sielankę. W tym tygodniu nadejdzie zapowiadane już kilka razy załamanie pogody. Już dziś (11 maja) musimy przygotować się na opady deszczu w wielu regionach kraju. Chwilę później możemy spodziewać się przymrozków, a nawet... śniegu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Słynna Zimna Zośka to nie tylko ludowy przesąd, ale również zjawisko obserwowane przez meteorologów. Wynika ono z cyrkulacji powietrza nad Europą. Zazwyczaj po wielu ciepłych dniach na początku maja następuje fala zimna napływająca z północy. Modele numeryczne wskazują, że dokładnie tego samego scenariusza doświadczymy również w 2026 roku.

Prognoza pogody na maj . Chłodniejsze dni przed nami

Analizując najnowsze mapy opublikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, widać wyraźną zmianę aury. Po dość przyjemnym i ciepłym weekendzie czeka nas odczuwalny spadek temperatur. To kolejna w ostatnim czasie spora zmiana pogody nad Polską.

REKLAMA

Maksymalna temperatura w najbliższych dniach Fot. IMGW

W poniedziałek na wschodzie termometry pokażą jeszcze 23 stopnie, ale już we wtorek na południu kraju temperatura maksymalna spadnie do zaledwie 8 stopni Celsjusza. Środek tygodnia przyniesie najsilniejszy powiew chłodu.

W środę na przeważającym obszarze Polski słupki na termometrach ledwo przekroczą 12 stopni. Prawdziwe zimno odczujemy jednak w nocy. Prognoza pogody przewiduje spadki do -1 stopnia na południu, a lokalnie przy gruncie przymrozki mogą być jeszcze silniejsze.

Minimalna temperatura w najbliższych dniach Fot. IMGW

Załamanie pogody . Deszcze i powrót śniegu

Najbliższe dni upłyną pod znakiem deszczu, który nie ominie praktycznie żadnego regionu. Południe kraju przyjmie na siebie największą ilość wody. Z analizy modeli IMGW wynika, że już w poniedziałek w rejonie województw śląskiego i małopolskiego spadnie nawet 33 mm wody, a wtorek przyniesie kolejne 20 mm.

REKLAMA

Prognoza opadów Fot. IMGW

Zaskoczeniem w połowie maja będzie widok śniegu. Wykresy europejskiego modelu ECMWF wskazują, że chłodne masy powietrza przyniosą lokalne opady białego puchu. Zabieli się na południowych krańcach kraju, szczególnie w rejonach górskich, gdzie zimowy krajobraz pojawi się w środę. Z kolei na zachodzie mogą wystąpić lokalne burze z silnym wiatrem.

W środę 13 maja w górach może spaść śnieg Fot. IMGW

Szczegółowa prognoza do 17 maja . Burze i przymrozki

Synoptycy z IMGW przygotowali szczegółowe wyliczenia na drugą połowę bieżącego tygodnia. Wyłania się z nich obraz bardzo zmiennej i kapryśnej aury.

12 maja, wtorek

Dzień przyniesie silne zachmurzenie i intensywne opady deszczu, szczególnie w południowej części kraju. Termometry na południu wskażą tylko 8–10 stopni, podczas gdy na północy będzie nieco cieplej.

REKLAMA

13 maja, środa

Noc z wtorku na środę upłynie pod znakiem przymrozków przy gruncie do -3 stopni. W dzień temperatura wyniesie od 11 do 15 stopni, a przelotny deszcz wystąpi głównie w centrum i na północy.

14 maja, czwartek

Ponowne ryzyko przygruntowych spadków do -3 stopni na wschodzie. Dzień będzie cieplejszy, z wartościami od 15 do 19 stopni. Chłodniej pozostanie na wybrzeżu i Podhalu, gdzie odnotujemy około 12 stopni.

15 maja, piątek

Na północy możliwe są burze z silniejszymi podmuchami wiatru. Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 stopni. W ciągu dnia poczujemy powiew ciepła, a termometry pokażą od 15 do 21 stopni w centrum.

16 maja, sobota

Zachmurzenie umiarkowane z szansą na burze na zachodzie kraju. Noc będzie znacznie cieplejsza, z temperaturą do 11 stopni. W dzień maksymalnie 22 stopnie, poza pasem nadmorskim, gdzie będzie około 10 stopni.

17 maja, niedziela

Koniec tygodnia z przelotnymi opadami i lokalnymi wyładowaniami. Temperatura w dzień utrzyma się na poziomie od 18 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmieniając kierunek na północny.