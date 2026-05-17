Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę we włoskiej Modenie. Mężczyzna wjechał samochodem w grupę przechodniów, a następnie zaczął atakować przypadkowe osoby nożem. Z najnowszych ustaleń wynika, że wśród rannych znajduje się obywatelka Polski.
W sobotę, 16 maja we włoskiej Modenie, napastnik kierujący citroenem najpierw staranował ludzi, a po wyjściu z pojazdu zaczął na oślep zadawać ciosy nożem. Łączny bilans tego tragicznego zajścia to osiem osób poszkodowanych, z czego cztery znajdują się w ciężkim stanie. Konieczne było przeprowadzenie amputacji kończyn u dwóch pacjentów. Jedną z ofiar tego brutalnego ataku jest obywatelka Polski.
Wśród poszkodowanych znajduje się Polka
Włoski nadawca publiczny RAI przekazał oficjalne informacje dotyczące tożsamości rannych obcokrajowców. Wśród poszkodowanych, którzy ucierpieli w wyniku sobotniego ataku, znajdują się dwie zagraniczne turystki – z Polski oraz z Niemiec. Kobiety są w wieku 53 i 69 lat.
Jak informuje portal Wirtualna Polska, poszkodowana Polka została natychmiast przetransportowana do szpitala Baggiovara. Lekarze zdecydowali o nadaniu jej zgłoszeniu priorytetu oznaczonego jako "kod 3". Taki status bezpośrednio wskazuje na bardzo poważny stan zdrowia pacjenta i konieczność natychmiastowej, intensywnej opieki medycznej.
Tożsamość kierowcy i jego zatrzymanie
Za atakiem stoi 31-letni Salim El Koudrim, który posiada włoskie obywatelstwo, lecz jest pochodzenia marokańskiego. Mężczyzna urodził się w prowincji Bergamo, jednak w ostatnim czasie stale zamieszkiwał w regionie Modeny. Według oficjalnych doniesień agencji informacyjnej ANSA, 31-latek z wykształcenia jest ekonomistą, ale aktualnie pozostawał bez zatrudnienia. Dodatkowo śledczy ustalili, że napastnik leczył się w przeszłości psychiatrycznie.
Po tym, jak kierowany przez niego citroen uderzył w witrynę sklepową, mężczyzna wysiadł z auta z nożem. Został obezwładniony bezpośrednio na miejscu przez czterech świadków zdarzenia, którzy przekazali go policji. Jeden z interweniujących cywilów odniósł podczas szamotaniny obrażenia.