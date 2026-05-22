Supermaszyny z USA wylądowały w Polsce Fot. X / Władysław Kosiniak-Kamysz

Najnowsze amerykańskie myśliwce F-35 piątej generacji właśnie wylądowały w Polsce. Przebyły one trasę ze Stanów Zjednoczonych do bazy lotniczej w Łasku. To wielka chwila dla polskiej obronności.

W piątek 22 maja kilka minut po godzinie 18:00 w bazie lotniczej w Łasku wylądowały pierwsze myśliwce F-35. Informacją tą podzielił się w serwisie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Witajcie w Polsce!" – napisał minister obrony narodowej i dorzucił nagranie z maszynami.

Chwilę potem wicepremier wrzucił także wideo pokazujące maszyny w locie z podpisem: "Nowi strażnicy polskiego nieba!".

Myśliwce F-35 Husarz w Wojsku Polskim. Czekaliśmy na nie 6 lat

Przypomnijmy, że Polska kupiła 32 nowoczesne samoloty F-35A w ramach wielkiego kontraktu podpisanego jeszcze w 2020 roku. Wartość tej strategicznej umowy wyniosła 4,6 mld dolarów. W polskiej armii te supernowoczesne maszyny będą oficjalnie nazywały się "Husarz".

