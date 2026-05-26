Kto zostanie komisarzem w Krakowie po Aleksandrze Miszalskim?

Kto będzie rządził Krakowem do czasu wyborów? To pytanie zadaje sobie wiele osób po tym, jak Aleksander Miszalski został odwołany w referendum z funkcji prezydenta miasta. Tymczasem Donald Tusk wskazał nazwisko komisarza, który przejmie jego obowiązki. To dotychczasowy wiceprezydent, który też stracił stanowisko.

Referendum w Krakowie odbyło się w niedzielę 24 maja. Dzień później podano oficjalne wyniki. Aż 97,93 proc. głosujących było za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Frekwencja w głosowaniu wyniosła 29,99 proc. przy wymaganym progu 26,98 proc., dlatego wynik był wiążący.

Padło nazwisko komisarza wyborczego w Krakowie

Decyzja o odwołaniu prezydenta weszła w życie 26 maja, czyli dzień po ogłoszeniu wyników. Miejsce Miszalskiego do czasu przedwczesnych wyborów zajmie komisarz. – W ciągu 7dni prezes rady ministrów ma obowiązek powołać takiego komisarza wyborczego – wyjaśniała Justyna Habrajska, przewodnicząca ds. referendum w Krakowie.

Tymczasem TVN24 podał, że już wiadomo, kogo wybrał premier Tusk. "Dotychczasowy wiceprezydent Krakowa Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie po tym, jak z funkcji prezydenta miasta został odwołany w referendum Aleksander Miszalski. Decyzja na szczeblu politycznym już zapadła, ale formalności mają zostać dopięte jutro. Informację potwierdził w rozmowie telefonicznej z TVN24 sam Kracik" – czytamy.

I to niepierwsze takie doniesienia. Już wcześniej lokalne krakowskie portale podawały go jako faworyta do objęcia funkcji komisarza. Co najbardziej ciekawe, Kracik również stracił stanowisko w wyniku referendum, bowiem wraz z Miszalskim zostali odwołani także jego zastępcy. We wtorek Donald Tusk potwierdził przed posiedzeniem rządu, że stolicą Małopolski do czasu nowych wyborów będzie rządził Stanisław Kracik.

Kim jest Stanisław Kracik? Związany z KO, współpracował z Miszalskim

Stanisław Kracik ma 75 lat i pochodzi ze Spytkowic. Jest związany z Koalicją Obywatelską. Od 20 maja 2024 roku był jednym z czterech zastępców prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Ale to niejedyne ważne funkcje w historii jego kariery. W latach 1990-2009 był burmistrzem miasta i gminy Niepołomice. Od 2009 do 2011 pełnił funkcję wojewody małopolskiego. Chciał nawet zostać prezydentem Krakowa i wystartował w wyborach w 2010 roku, ale przegrał w drugiej turze z Jackiem Majchrowskim.

Dodajmy, że Kracik rządziłby Krakowem aż do wyborów. Te jeszcze nie mają terminu, ale prawdopodobnie odbędą się pod koniec tegorocznych wakacji. Jak pisaliśmy w naTemat.pl, ruszyła już giełda nazwisk potencjalnych kandydatów na ten urząd, a na liście są m.in. Marian Banaś, Grzegorz Braun i Marianna Schreiber.

Warto wspomnieć, że referendum dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Zabrakło jednak kilku tysięcy głosów, aby głosowanie było ważne. W tym przypadku nie było wymaganej frekwencji.